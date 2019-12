La réplica de la rapera canaria Sara Socas contra la violencia machista arrasa y ella pide perdón por su "actitud"

La rapera canaria Sara Socas se ha hecho viral en las redes sociales, donde es uno de los nombres del momento, tras una brutal actuación en una batalla de gallos celebrada este sábado en México.

La española ha logrado conquistar a los usuarios de la red social con su tajante e inapelable mensaje -que recorre como la pólvora las redes sociales- contra la violencia machista en un país como México, donde cada día son asesinadas al menos 10 mujeres, y frente a su oponente, Rapder.

El rapero dijo cosas como "las mujeres más hermosas son de dónde yo nací. Agradezco al que está arriba camarada, otro día sin poder cogerme a Sara" o "yo nunca hablé de ese tema en la improvisación, nunca me metí en esos tema porque soy todo un cabrón, pero, hablando de esa, la protesta no es superior, la culpa no es dónde estabas, el violador soy yo". Todo ante el fervor del público asistente.

Versos a los que replicó contundentemente la canaria, que en algún momento de la batalla llegó a decir que abandonaba: "¿Pero habéis escuchado todas esa métricas? ¿Esa rima os ha parecido épica? Dice verga y la gente se pone histérica, en este país es donde más asesinan mujeres en Latinoamérica. En serio, me das la pena, ¿cómo podéis sentiros orgullosos de eso? Hablar sobre la violencia también es otro motivo para mantenerte preso".

A partir de ahí, los ánimos se fueron caldeando aún más y los ataques también. Algo que se trasladó después a las redes sociales, donde se dirimió una particular guerra para ver quién de los dos tenía razón y dónde están los límites de este tipo de batallas.

Algo que hizo que Rapder hablara sobre el tema en Twitter y sobre los ataques que está recibiendo desde su batalla con la española: "Debido a que solo en Twitter me critican por la batalla con Sara socas solo diré lo siguiente por aquí... Ningún mexicano se indignó por la "GORDOFOBIA" mostrada por todo el equipo español durante todo el evento (cosa que no me ofendió para nada)".

Quiero pedir disculpas públicamente por mi actitud. Tengo ansiedad y en el escenario me dio porque no encontraba la manera de enfocar el enfrentamiento, solo quería que se acabase para estar sola un tiempo, tranquilizarme y reflexionar. https://t.co/ok6JbJIv6X — Sara (@socasmc) December 10, 2019

Unas palabras que, a su vez, provocaron que Sara contestara: "Quiero pedir disculpas públicamente por mi actitud. Tengo ansiedad y en el escenario me dio porque no encontraba la manera de enfocar el enfrentamiento, solo quería que se acabase para estar sola un tiempo, tranquilizarme y reflexionar", dijo la canaria. Además, aseguró después: "Estoy muy agradecida por todo el apoyo, pero creo que se están sacando algunas cosas de quicio. Esta tarde hablaré de lo que yo, como Sara y como piba, siento ahí dentro. Bon día".

Estoy muy agradecida por todo el apoyo, pero creo que se están sacando algunas cosas de quicio. Esta tarde hablaré de lo que yo, como Sara y como piba, siento ahí dentro. Bon día ❤️ — Sara (@socasmc) December 11, 2019

Hay que recordar que una batalla de gallos en rap consiste en decir la réplica más contundente a tu adversario hasta el punto de dejarle en evidencia para demostrar al público que es un rapero inferior. El debate muchas veces viene en saber cuáles son los límites de los versos.