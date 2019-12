Steisy, de 'MyHyV', explica por qué razón le han sacado los implantes de pecho

Si alguien se preguntaba dónde estaba Steisy, que no aparecía en ningún plató de Telecinco a pesar de que su rostro ya era conocido en los hangares de Mediaset, esto ha sido debido a un problema de salud que ha hecho que la granadina pasase por el quirófano: le han quitado sus implantes de pecho.

La extronista de Mujeres y Hombres y Viceversaha explicado por qué razón ha tenido que prescindir de sus ya famosos implantes, en una operación que nada tenía que ver con la primera vez que se puso en manos de los cirujanos.

La granadina (pasó por el programa hace cinco años en busca del amor) se ha quitado las prótesis que llevaba y ha explicado que en su decisión ha tenido que ver, ante todo, su salud, y que, aún así, en la intervención ha tenido varias complicaciones.

Bien cierto es que, a cada fotografía que compartía la tertuliana en su perfil de Instagram, los comentarios se centraban en que respondiese por qué habían visto en unas stories a su novio llorando desconsoladamente, preocupado y centrado en la salud del amor de su vida.

Así que Patricia Steisy no ha dudado en ponerse a los mandos y explicar lo sucedido, aunque ello también significaba detallar los motivos de su desaparición de todos los platós de la cadena que la vio nacer como celebrity.

"Aún me queda un mes de recuperación, ya que mi operación no ha sido la típica y común de aumento de pecho o cambio de prótesis", comenzaba diciendo la andaluza junto a una serie de imágenes en la camilla del hospital.

"Iba unida a un problema que se sumó en mi pecho, que pronto explicaré bien. No quiero que os preocupéis, ya que todo ha salido bien y por fin van cesando los dolores", comentaba, aunque sin llegar a profundizar en cuál ha sido o han sido dichos problemas.

En lo que sí ha querido ahondar ha sido en la duración de la misma, dado que aunque estaba planeada que fueran dos horas, finalmente la operación se alargó hasta las siete horas debido a una serie de complicaciones mientras en la sala de espera su novio se llenaba de incertidumbres.

"Mi doctor me ha dicho que ha sido una de las operación más difíciles que ha hecho. Me han quitado todo lo malo y cuando me las enseñaron lloré porque no me las esperaba tan perfectas", ha intentado tranquilizar a sus seguidores la influencer.

Asimismo, lo que ha sentido nada más despertar de la anestesia ha sido amor, dado que su primer pensamiento cuando ha despertado ha sido para su chico: "Arranqué a llorar y cuando Pablo me preguntó que por qué lloraba le dije que era porque quería verlo. Yo no recuerdo casi nada de ese día porque la anestesia me dejó muchos lapsus pero, aún no estando centrada, mi cerebro no olvidaba lo enamorada que estoy".

"Mi novio pasó unas horas muy duras", reflexionaba sobre la importancia de estar profundamente enamorados en su relación, "en las que no sabía qué estaba pasando y por qué estaba tanto tiempo en el quirófano. Me dijo que se dio cuenta de que me quería más de lo que esperaba".

Para aliviar la tensión y sofocar un poco el susto en el rostro de sus fans, la grandina contaba una pequeña anécdota: "Y si os queréis reír un rato, lo peor del postoperatorio ha sido controlar mi vergüenza cuando mi novio me limpiaba el culo después de hacer caca. Si después de esto me sigue queriendo, ya no hay nada (ni mierda) que rompa nuestra relación".

Tras diez años con sus implantes de pecho, Steisy. "Sí, me opero las tetas", dijo hace unas semanas en su red social favorita. "Me encantan y nunca me las quitaría si no fuera por un tema de salud. Tranquilos, seguiré siendo la Steisy, porque chicos, sin tetas, también hay paraíso", bromeó al respecto.

Patricia Steisy está muy agradecida a sus fans por todo el apoyo y amor que le han mostrado estas semanas y, para cuando esté totalmente recuperada y rehabilitada, poder volver a los platós de Telecinco a explicar, ahora sí, en profundidad, las razones que le han obligado a retirarse los implantes de pecho.