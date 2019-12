Armengol rechaza que haya "malestar" en el Govern por el plus de residencia de cargos de Podemos

Así se ha expresado preguntada por los medios por la noticia publicada por 'Diario de Mallorca' respecto al complemento de 22.000 euros anuales que reciben estos cargos para cubrir costes de transporte y alojamiento.

"No tengo constancia de que haya malestar", ha apuntado la presidenta, que ha recordado que este plus "es habitual" y "se ha cobrado siempre" para los cargos que no residen en Mallorca, lo que incluye también a aquellos que proceden de Menorca, Ibiza y Formentera.

Según ha indicado Armengol este complemento es un "derecho" y una medida que "precisamente ayuda" a mitigar los efectos de la "doble y triple insularidad".