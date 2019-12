Cs lamenta que "el PSOE está paralizando Logroño con su 'no' por sistema y su falta de transparencia"

San Martín ha valorado, en rueda de prensa, las diferentes actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, en concreto las últimas decisiones tomadas por el alcalde, Pablo Hermoso de Mendoza, y su equipo.

Así, ha criticado "cómo el PSOE está anclado en el 'No por sistema' y prueba de ello", como ha explicado, "es lo ocurrido durante el último pleno".

En este sentido, ha recordado que "presentamos una moción sobre accesibilidad universal en paradas de autobuses y pasos de peatones para ayudar a mejorar la vida del 25% de los logroñeses que padecen movilidad reducida".

"Y el equipo de Gobierno nos dijo 'no', sin argumentar ningún tipo de criterio técnico, tan solo por el hecho de que somos la oposición y que ellos son quienes preparan el Presupuesto", ha afirmado el portavoz 'naranja'.

Por ello, ha remarcado que "Cs sí está para mejorar la vida de los logroñeses y ya estamos viendo que el Gobierno del PSOE, en cuestión de participación, es igual de ineficaz que el anterior del PP".

Según sus palabras, "a seis meses de empezar esta Legislatura aún no sabemos el acuerdo que tienen con sus socios, no sabemos, ni los logroñeses saben, la ruta que van a seguir durante los próximos años, de hecho, no tenemos aún ni un borrador del Presupuesto del 2020".

De este modo, San Martín ha subrayado que "no conocemos sus líneas maestras, tan solo una cosa, que saben romper muy bien los consensos adquiridos, aquellos que tanto nos han costado, de hecho, al menos han roto cinco".

"La realidad -ha añadido- es que tienen paralizado el Ayuntamiento de Logroño. Y estas palabras las decía el Grupo Socialista referidas al anterior equipo de Gobierno del PP y ahora las vuelvo a repetir yo: el PSOE está paralizando Logroño y un ejemplo claro es lo ocurrido en el pasado Pleno ordinario".

Ha abundado el portavoz de Ciudadanos en que "el equipo de Gobierno solo llevó una propuesta, la de crear la Comisión Especial del V Centenario, una moción presentada en octubre por Cs, es todo lo que llevan a las sesiones plenarias para trabajar".

Por último, ha recordado, a modo de valoración final, los diferentes puntos negativos del actual Gobierno logroñés, "basados en la falta de información a los concejales y a los logroñeses sobre el rumbo político a seguir".

"Falta de transparencia en lo relativo al acuerdo con sus socios de Gobierno; no existe ni un borrador del Presupuesto 2020 y "no sabemos nada de temas tan importantes como: la nueva zonificación escolar en Logroño; temas del PMUS; la apertura del CCR; el anunciado semáforo de la pasarela de Los Lirios; el II Plan de Igualdad...", ha concluido.