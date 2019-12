L'Ajuntament de València, taxistes, hostelers i veïns s'uneixen per a previndre agressions a dones la Nit de cap d'any

A més, per a la festa que se celebrarà en la Plaça de l'Ajuntament per cap d'any, instal·larà, per primera vegada, dos 'punts violeta' que oferiran informació i atendran les dones davant agressions sexistes. També hi haurà una unitat del Grup d'Atenció als Maltractaments (GAMA) de la Policia Local que assistirà a les dones que patisquen violència de gènere durant la festa.

Així ho han anunciat aquest dimecres la regidora d'Igualtat, Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucia Beamud; el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano; i el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, en una roda de premsa en la qual han explicat el dispositiu especial per a l'última nit de l'any en la capital del Túria.

Durant l'acte, el regidor de Protecció Ciutadana ha aprofitat per a anunciar un "gran acord" que uneix la Unió Gremial del Taxi, Radiotaxi, Teletaxi, la Federació Empresarial d'Hoteleria de València (FEHV), la Federació d'Oci i Turisme (Fotur), la Unió de Consumidors, la Federació d'Associacions de Veïns i l'Ajuntament de València davant d'agressions a dones.

Es tracta d'un acord que arriba a "tots els agents implicats en l'oci" la Nit de cap d'any i que es coordinaran en un "protocol" conjunt que es detallarà pròximament. D'aquesta manera, tots els associats a aquestes entitats "sabran què fer exactament a cada moment", ha explicat Aarón Cano.

Per exemple, qualsevol taxista coneixedor d'una situació d'abús o agressió posarà a disposició el seu taxi com a "espai segur" per a dones i, igual que els punts violeta, sabrà exactament on es troba la furgoneta del grup GAMA d'atenció als maltractaments amb policies especialitzats en la matèria, ha assenyalat.

Aquest és un "primer pas", ha assenyalat Cano, però la intenció és que puga anar estenent-se a la resta de festivitats en la ciutat.

Durant la festa que prepara el consistori en la Plaça de l'Ajuntament hi haurà a més dos 'punts violeta' situats en el carrer Marqués de Sotelo i en el carrer Cotanda que busquen "sensibilitzar" i donar informació sobre la violència masclista, ha apuntat la regidora d'Igualtat, Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucia Beamud.

Tots dos punts estaran coordinats amb la Policia Local i centres sanitaris, i oferiran també informació sobre la campanya 'Fora de lloc' per a assenyalar "tics masclistes" i "micromasclismes".