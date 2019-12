El Gobierno murciano y el Scrats presentarán alegaciones a los nuevos caudales ecológicos del Tajo

Así lo ha hecho saber el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, quien ha contestado de esta forma al ser preguntado por la intención del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de que el 2020 traiga el nuevo Plan Hidrológico del Tajo exigido por las sentencias del Tribunal Supremo y que vendrá a marcar nuevos caudales ecológicos.

"Nos preocupa muchísimo porque alguna de las barbaridades que pretende hacer el PSOE en Castilla-la Mancha es establecer un caudal ecológico del Tajo que es superior al caudal que lleva en estos mismos momentos", ha manifestado López Miras.

MAR MENOR

Al ser preguntado por la polémica generada por sus declaraciones, cuando dijo que la culpa del Mar Menor es de toda la sociedad, López Miras ha matizado que "podemos interpretar las declaraciones de cada persona como cada uno entienda mejor y podemos dedicarnos a echar leña al fuego".

"Podemos dedicarnos a que esto sea una caza de brujas", ha manifestado López Miras, quien recuerda que él dice "exactamente lo mismo" desde el principio, y es que "no se puede achacar el deterioro del Mar Menor a un solo factor y a un solo sector".

Al contrario, el presidente de la Comunidad matiza que se trata de "un conjunto de factores" que "han estado ejerciendo presiones sobre el Mar Menor en los últimos 60 años". Por tanto, cree que "no es justo poder culpabilizar de la situación del Mar Menor a un solo sector".

"Se debe a un fracaso colectivo en su conjunto", según López Miras, quien explica que es algo que "ya han dicho más representantes de la sociedad". Sin embargo, lamenta que "la caza de brujas" y la lupa se pone sobre lo que él dice.

En cualquier caso, ha señalado que él no está para "buscar responsables" ni para "culpabilizar a nadie" sino para "buscar soluciones". Por tanto, añade, "cuando quieran buscar responsables, no avanzar y mirar atrás, pueden preguntar a otros que, generalmente, están en la oposición".

"Cuando quieran buscar soluciones, plantear medidas para que el Mar Menor se recupere, presupuesto y medidas, entonces que me pregunten porque tengo muchas", ha zanjado.

"A mí me vale con una sola medida del Gobierno central que vaya destinada a revertir la situación del Mar Menor o, al menos, que me den un plazo para el plan de vertidos cero del que tanto hablan y que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya ha dicho que no ve claro", ha criticado.

Y es que ha reprochado que el Gobierno central "no tiene nada" y "la inacción es marca de la casa del PSOE y del Ministerio cuando se refiere al Mar Menor y a su recuperación".

Asimismo, pide medidas para evitar que, si vuelve a llover, se inunden los municipios ribereños del Mar menor "como ha pasado en las últimas semanas y meses". A su juicio, lo que debería de hacer la CHS y el Ministerio "es actuar ya en las ramblas, encauzarlas, actuar en los cauces y en el acuífero para que no sigan entrando esos 200 litros de vertidos por segundo a través de la rambla del Albujón".

"La Ley se lo impide hacer a la Comunidad Autónoma", según López Miras, quien pide al Ministerio "que deje de echar balones fuera y que anuncien una sola medida".