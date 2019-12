López Miras: "Nada me hace presagiar que la Región de Murcia no va a tener Presupuestos"

"En ocasiones estamos demasiado centrados en nuestro entorno y no tenemos perspectiva de la realidad", según López Miras, quien subraya que la realidad es que "los presupuestos en la Región de Murcia están avanzando más que en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas".

Ha citado, por ejemplo, los casos de Madrid o Castilla y León que "todavía no tienen presupuestos". En la Región de Murcia, ha ensalzado que se ha iniciado ya la negociación, lo que "ya es mucho" y "estamos avanzando con el resto de partidos políticos porque, evidentemente, en una negociación tenemos que recoger las posiciones de todos".

En concreto, ha apostado por recoger las propuestas de todos los partidos que "queremos que sean el sustento de estos presupuestos, y que son los mismos que sostienen al Gobierno", en referencia al PP y a Cs dentro del Ejecutivo, así como a Vox, que presta su apoyo parlamentario.

"Tenemos que intentar encajar y cuadrar aquellas propuestas de todos, y es voluntad de este Gobierno que tengamos unos presupuestos que nos representen a todos y que sean buenos para la Región", según López Miras, quien admite que "podemos entender que se trata de una demora si queríamos aprobarlos a principios de diciembre".

Sin embargo, comparado con el contexto nacional, cree que "vamos en tiempo y de que se están haciendo las cosas bien". En caso de no aprobar los Presupuestos antes de que finalice el año, López Miras ha garantizado que no habrá "ninguna consecuencia" porque "estamos ya negociando los Presupuestos y porque tienen un horizonte".

Aunque no sabe el día en que se aprobarán, ha afirmado que, "si no llegamos en diciembre, será lo antes posible en enero". Al ser preguntado por la posibilidad de que se celebren elecciones si no salen adelante los Presupuestos, el presidente de la Comunidad ha afirmado que no se le pasa por la cabeza que "no se puedan aprobar" unas cuentas que "van a ser buenas para toda la Región".

NEGOCIACIONES PARA FORMAR GOBIERNO: "UN AQUELARRE OSCURO"

Al ser preguntado por las negociaciones de Pedro Sánchez para conformar gobierno a nivel nacional, López Miras ha recordado que este martes "asistimos a un aquelarre oscuro, como oscura son todas las conspiraciones para menoscabar unos intereses legítimos".

"Ayer asistimos a una reunión conspiratoria y oscura entre el PSOE y los que quieren romper España, que son los secesionistas e independentistas de Cataluña, que despacharon en un comunicado con siete líneas del que nada más sabemos, salvo que Pedro Sánchez ha vuelto a sobrepasar una línea que no debía haber cruzado", ha lamentado.

Por ejemplo, ha criticado que Pedro Sánchez "ahora ya habla de conflicto político en Cataluña". López Miras quiere saber "si el resto del PSOE y los socialistas de la Región piensan lo mismo que su jefe, porque esto es muy grave". En concreto, quiere saber si están de acuerdo "con esas reuniones oscuras, nada transparentes y conspiranoicas en las que se está avanzando, sin duda, para poner en riesgo la unidad de España".

"Yo estoy muy preocupado y creo que el conjunto de los españoles estamos muy preocupados con la deriva que ha tomado Pedro Sánchez, con las concesiones que está haciendo a aquellos que quieren romper España, ahora hablando por supuesto de conflicto político", ha aseverado el presidente del Gobierno murciano.

"Espero que haya alguien todavía en el PSOE que no haya perdido el norte, porque Pedro Sánchez ya lo ha hecho", según López Miras, quien se muestra a la expectativa de ver "hacia donde nos conducen estas negociaciones".