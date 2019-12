El 21% dels valencians estaria disposat a implantar-se un xip per a substituir l'smartphone, segons un estudi

Així ho assenyala l'estudi 'I després dels smartphone, què? Ciutadà Cyborg', realitzat per l'asseguradora Línea Directa. D'acord a aquest informe, els principals desavantatges de tindre un xip serien, en opinió dels valencians, possibles problemes de salut per tindre un cos estrany en l'organisme (58%), que tercers tinguen accés a informació personal (53%), i no poder desconnectar digitalment (50%). Els avantatges, segons els valencians, serien estar sempre localitzable (34%) i no haver de portar dispositius físics damunt (29%).

Així mateix, el 12% dels valencians consultats no és partidari de perllongar indefinidament la vida a través de la tecnologia cyborg per considerar que seria "contrari a la naturalesa" i generaria grans desigualtats socials (55%), ja que només les persones amb més recursos podrien accedir a ella.

D'altra banda, el 39% dels valencians admet haver perdut capacitats des que té smartphone; el 64% no recorda més de quatre números de telèfon; i el 47% tindria moltes dificultats per a arribar a una nova destinació sense disposar de GPS.

Per comunitats autònomes, La Rioja (28%), Andalusia (26%) i Canàries (24%) són els territoris on els seus habitants estan més oberts a convertir-se en cyborgs. En el lloc contrari se situen Navarra (10%), Astúries (14%) i Aragó (16%), on la gran majoria dels ciutadans ho considerarien "una barbaritat".