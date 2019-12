Més de 1.000 joves valencians competeixen en el Young Business Talents per ser els millors emprenedors de tota Espanya

A través d'un 'business game' -organitzat per ABANCA, ESIC i Herbalife Nutrition-, els joves hauran de demostrar els seus coneixements en economia amb l'ús de simuladors empresarials amb l'objectiu d'alçar-se amb el títol de 'Millor empresari virtual d'Espanya'.

Amb aquestes xifres, la valenciana es converteix en la cinquena comunitat autònoma amb major nombre de joves inscrits, per darrere d'Andalusia amb 2.318, Catalunya amb 1.650, Galícia amb 1.387 i Madrid, amb 1.035 estudiants.

El nombre de participants valencians s'ha incrementat enguany un 10 per cent, pel que fa als 932 joves que van formar part durant el passat any, destaquen els responsables d'aquesta trobada en un comunicat.

La província amb major representació és València, amb 504 estudiants, seguida d'Alacant amb 351 i Castelló amb 175 alumnes. En l'àmbit nacional, són 11.166 alumnes de 447 centres docents de tota Espanya s'han sumat a aquesta iniciativa.

Aquest programa formatiu, expliquen, "té com a objectiu enriquir l'activitat didàctica en les aules introduint de forma gratuïta en els centres docents una ferramenta digital d'última generació, com els simuladors virtuals desenvolupats per Praxis MMT i valorats en més de 3.000 euros cadascun".

"A través d'aquest programa de ludificació, la finalitat és que els joves entenguen millor els conceptes teòrics apresos en les assignatures d'economia i administració d'empresa i puguen aplicar-los, desenvolupen habilitats d'anàlisis, presa de decisió i adquirisquen valors com el treball en equip, l'esforç i la constància. El resultat és una millor preparació i un millor futur per als joves", assenyala el director de Young Business Talents, Mario Martínez.

Durant aquesta competició nacional, els més d'11.000 joves de tota Espanya -estudiants de 4º de l'ESO, Batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà o superior de formació professional- hauran de dirigir la seua pròpia empresa virtual en Internet en diferents fases online des de les pròpies aules.