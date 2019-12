El alcalde descarta que haya "un pulso" con su concejal de Empleo por la gestión de fondos europeos

Esta cuestión surge después de que el Ayuntamiento planteara el jueves que agotará las vías para invertir los alrededor de 9,5 millones de euros de fondos europeos que le corresponden en el marco del proyecto 'Enclave de empleo' desde el consenso con los grupos de la oposición que habían criticado que se rechazara este montante, como había defendido Olivares con base a informes técnicos.

Preguntado por los periodistas por este asunto, que llevó a que PSOE y Podemos-IU aprobaran una moción en Pleno instando al equipo de gobierno local, de Cs y PP, que desistiera de la vía de renunciar a los fondos, el alcalde de la ciudad ha indicado que esperaría que, si los nuevos informes solicitados avalan, en el plazo de unos 15 o 20 días, que se puede optar a esos 9,5 millones sin riesgos para la economía de la ciudad, Manuel Olivares "cambiaría" de "criterio".

A raíz de la "controversia" después de que Olivares manifestara, tras la reunión mantenida el pasado jueves con el alcalde, técnicos y portavoces de los grupos políticos, que dejaría el área de Empleo si el proyecto finalmente sale adelante, Salvador ha mantenido una reunión con él en la mañana de este miércoles.

En declaraciones a los periodistas, el regidor granadino ha indicado que "no hay ningún tipo de problema" entre ellos, y se ha preguntado "por qué va a abandonar el cargo" si él no lo ha desautorizado, a la par que ha mantenido que este tema no supone una nueva crisis en el seno del equipo de gobierno.

Luis Salvador ha defendido que él ha dado una respuesta política, en la línea de lo que ha de hacer la corporación tras la aprobación de una moción, que ha señalado que es "especialmente sensible".

Así, se aborda un "plan de viabilidad" con nuevos informes técnicos que aseguren que "la decisión de la corporación es la correcta", ha indicado Salvador, quien ha explicado que si el proyecto 'Enclave de empleo' no se ejecuta "completo", en caso de salir adelante, ha de pagar el Ayuntamiento, que tiene una "deuda" que en su equipo han "heredado" de unos 300 millones de euros.

En este sentido, ha incidido en que la opción ha pasado por "frenar" la orden dada, tras pasar el asunto por la Junta de Gobierno Local, al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para renunciar a los fondos, y pedir nuevos informes técnicos en el Ayuntamiento.

En este contexto, ha dicho entender "humanamente" la "presión" a la que se haya podido ver sometido su concejal de Empleo -que tiene también competencias en otras áreas como Turismo y Comercio, y es portavoz del Grupo de Cs-, se ha mostrado satisfecho con su gestión, y ha subrayado que, más allá de los dictámenes técnicos, "la política siempre tiene una oportunidad más".