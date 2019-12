easyJet ampliarà les seues connexions amb València el 2020 amb rutes a Berlín i Basilea

20M EP

L'aerolínia easyJet ha anunciat que amplia les connexions amb València, on suma Berlín (Schönefeld) i Basilea a la seua xarxa de destinacions actual, encapçalada per Londres, on opera en dos aeroports, a més d'oferir connexions a Belfast i Tolosa.