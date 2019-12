El Botànic defèn els 1.325 milions "de justícia social" i l'oposició retrau que són "ficticis i irreals"

Abans de l'inici de la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda, la portaveu adjunta de Compromís en Les Corts, Aitana Mas, ha defès que el Botànic ha de "fer pressió" al pròxim Govern d'Espanya, si finalment tira endavant en les pròximes setmanes, perquè complisca amb la partida reivindicativa de 1.325 milions d'euros en els pressupostos autonòmics. "Ho hem dit per activa i per passiva: és de justícia social", ha subratllat en declaracions als mitjans.

Si el Govern no reforma el model de finançament autonòmic "de manera immediata", la diputada de Compromís ha garantit que el Consell seguirà incloent aquesta partida en els pressupostos de la resta de la legislatura amb l'objectiu d'equiparar els drets socials als de tota Espanya. Ha retret al PP que critique aquesta mesura quan l'anterior Govern de Mariano Rajoy no va canviar el sistema de finançament.

Els 1.325 milions, ha recordat, són diners que "els valencians no reben i es mereixen", amb el que ha confiat que el Govern de Pedro Sánchez siga "sensible" als problemes de la Comunitat Valenciana. "Enguany, precisament, és un any d'esperança perquè aquesta partida no siga testimonial", ha augurat, davant la possibilitat que "hi haja govern a Madrid en unes setmanes".

Açò sí, com ha reconegut que el canvi del model de finançament no pot ser immediat, Compromís aposta per mesures transitòries de compensació cap a la Comunitat Valenciana, per a "tindre un equilibri amb els drets que tenen la resta d'espanyols".

En la mateixa línia, la portaveu de Compromís ha tornat a urgir al fet que el Govern abone el 50% dels fons per a la dependència com li correspon per llei, en lloc del 12% actual, per a "no deixar ningú arrere". "L'Estat ha de ser seriós i rigorós", ha recalcat.

PSPV: "L'ESTABILITAT DEL BOTÀNIC ES VEU AMB ENVEJA"

Per la seua banda, el diputat socialista José Muñoz ha cridat al fet que "cap valencià es quede arrere per qüestions econòmiques", destacant les prioritats "clares" en incloure la partida de 1.325 milions i l'estabilitat de la Comunitat que "es veu amb enveja en la resta d'Espanya pel renaixement cultural, social i polític" des del 2015.

El PSPV vol que el pressupost del 2020 siguen efectius i "àgils" i rebutja les crítiques del PP per dir que els 1.325 milions són ficticis i lligar-los al deute. "És absolutament fals que és irreal: el que es pressuposta s'executa i es compleix", ha subratllat Muñoz, afirmant que "probablement, a eixa elit que beneficiava el PP no li interesse aquest pressupost" i enlletgint que "parlen de retòrcer el reglament quan manipulaven comissions d'investigació com la de l'accident de Metrovalencia".

Des d'Unides Podem, Ferran Martínez ha defès la tasca de "adhesiu" del seu partit des de la seua entrada enguany al Consell i la "forta aposta" per les polítiques de vivenda. Ha confiat a arribar a acords en els comptes del 2020 després de les diferències dels últims dies en la Llei d'Acompanyament, mentre ha criticat que "el PP està acostumat a donar colps damunt de la taula" i la resta de l'oposició "cada vegada més perduda i radicalitzada".

"GALTADA AL BOTÀNIC"

Per contra, l'oposició ha tornat a rebutjar la partida reivindicativa de 1.325 milions. El 'popular' Rubén Ibáñez ha insistit que són uns pressupostos "absolutament ficticis" i ha advertit que "l'AIReF (Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal) va destapar que necessitaran un ajust de 1.700 milions per a complir els objectius", la qual cosa el PP veu com "una galtada en tota regla al Botànic", davant uns comptes que "donen l'esquena als valencians".

De Ciutadanss, Ruth Merino ha alertat que hi ha "més ingressos a més dels 1.325 milions que s'esperen rebre i no es rebran", així com "una previsió exagerada dels ingressos tributaris".

Així mateix, Ángeles Criado (Vox) ha justificat que el seu partit no presente esmenes als pressupostos, només una global a tots els comptes, per ser "ficticis i irreals" i parlar d'ingressos quan no hi ha govern a Espanya, amb "1.325 milions que venen anys arrossegant-se".