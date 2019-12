Rescaten amb vida onze gossos de dos contenidors soterrats a Alacant

Segons ha informat el consistori en un comunicat, el descobriment es va realitzar la matinada del dilluns al dimarts en dos contenidors soterrats de plaça d'Amèrica i carrer Devesa.

Davant la seua localització, els servicis municipals del departament de Protecció Animal, de la regidoria de Sanitat, van recuperar als animals amb vida, encara que tots presentaven "un deficient estat físic, primor i brutícia".

Posteriorment, van ser derivats a la Protectora Municipal d'Alacant, on han sigut avaluats pel veterinari del centre i se'ls està realitzant tractaments sanitaris.

Per a aconseguir informació que puga ser rellevant en la investigació, la Policia Local ha demanat col·laboració ciutadana per a localitzar i identificar la persona que haja pogut dur a terme aquest acte, tipificat com a delicte en el Codi Penal. És per açò, que qualsevol persona que puga aportar alguna dada o prova pot dirigir-se directament a la Policia Local, al 112 o al departament de Protecció Animal de la Regidoria de Sanitat de l'Ajuntament d'Alacant.

La regidora de Sanitat i Protecció Animal, Julia Llopis, ha informat que els gossos poden ser adoptats i ha fet una crida als ciutadans perquè "avisen la Policia Local o el 112 i denuncien quan sospiten o tinguen indicis que s'està maltractant animals perquè s'inicie una investigació".

"Les denúncies són el primer pas per a poder detectar a temps situacions de maltractament animal, que fet i fet deriven en situacions com l'ocorreguda i que constitueixen en si mateixes un delicte", ha afegit.