PP acusa a Junta de pagar complementos a funcionarios exaltos cargos y PSOE replica que es una medida que quitó Cospedal

Primero era Lola Merino quien en rueda de prensa acusaba al Gobierno de que hay "prebendas para más de un centenar de funcionarios entregados a la causa socialista y complementos vitalicios" dentro de los Presupuestos Generales del Ejecutivo autonómico.

"No tenía bastante el Gobierno con gastarse nueve millones de euros de dinero público en altos cargos ni con colocar a más de un centenar de funcionarios en una estructura paralela dentro de la administración que costará más de cinco millones de euros anuales, sino que además va a recuperar hoy los privilegios económicos vitalicios para los que han sido, son y serán cargos entregados a la causa socialista", ha alertado.

Considera Merino que al Gobierno de García-Page "le da lo mismo que no haya dinero para médicos, que los dependientes no cobren sus ayudas, que el 64% de los parados sean mujeres, que en Castilla-La Mancha haya carreteras en peor estado que los caminos". "A Page se le ha subido la mayoría absoluta a la cabeza", ha abundado.

Así, ha dicho que "en agosto se aprobó la consolidación en niveles más altos a más de un centenar de funcionarios que fueron elegidos a dedo"; ha recordado que se contrató "a personal de confianza" para llevar las redes sociales; y "hoy, por la puerta de atrás, nocturnidad y alevosía, aprueba privilegios económicos vitalicios para todos los cargos de Castilla-La Mancha".

Estos "privilegios económicos" los van a pagar "todos los castellanomanchegos", además de que la "estrategia" para aprobar este extremo es "torticera", ya que consiste en "aprovechar el debate de enmiendas a la ley de Medidas Tributarias" para colar una enmienda del PSOE "para recuperar todos los privilegios económicos".

"Y esta recuperación de privilegios nos la quiere colar con una enmienda del PSOE a la Ley de Medidas Tributarias, y lo hace así porque así nos la tenemos que tragar sí o sí. Esto son lentejas. Esta enmienda del PSOE supone la modificación de la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha", ha criticado la portavoz 'popular'.

PSOE RESPONDE

Acto seguido, la portavoz del PSOE en las Cortes, Ana Isabel Abengózar, ha salido al paso para manifestar su "asombro y enfado" por el "esperpento" que a su juicio ha protagonizado Merino, que ha hablado de "mentiras" en vez de "hablar de un presupuesto que sigue avanzando, recuperando derechos y aumentando partidas importantes en servicios públicos".

Ha indicado que es "mentira", y se trata de la carrera profesional de altos cargos. "Cospedal quitó los complementos de los altos cargos y ella sí lo cobraba. Sus altos cargos que gobernaron en Castilla-La Mancha, al volver a Madrid lo cobraron".

Con todo, se trata de "consolidar el nivel de empleados públicos que decidieron trabajar en política".

"No son privilegios, se trata de que tengan las mismas condiciones que empleados públicos que no trabajen en política. Se trata de que consoliden su nivel al volver al trabajo público", ha insistido, indicando que "si los ex altos cargos de Cospedal no están de acuerdo a esta consolidación, que renuncien".

Ha insistido en la "demagogia" del PP recalcando que los empleados públicos que entran a formar parte de la política están en "desventaja". "Esto solo pasa en Castilla-La Mancha porque Cospedal se empeñó que fuera así. Cuando sus altos cargos volvieron a Madrid sí que lo cobraron".

La socialista ha abundado en que "no se trata de privilegios" para estos ex altos cargos. "Ni privilegios, ni desventajas", ha afirmado Abengózar, que ha negado además que sea una medida que vaya a implementarse con carácter retroactivo.