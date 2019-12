Critiquen a Ábalos pels Rodalies: “Se li hauria de caure la cara de vergonya”

El síndic de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, va assegurar aquest dimarts que al ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, “sent valencià, se li hauria de caure la cara de vergonya per l'estat lamentable dels nostres Rodalies”.

Les declaracions les va fer després d'en una visita a Gandia, on es va reunir amb regidors i portaveus municipals de Compromís a les comarques de la Safor i la Marina Alta per a tractar el projecte de Foment per a la connexió ferroviària entre Gandia, Oliva i Dénia. Els edils van mostrar el seu malestar i van exigir un traçat que “vertebre realment el territori i que prioritze els criteris socials i mediambientals per damunt dels econòmics”.

Quant a Gandia, el secretari local de Compromís, Ivà Bonet, va assenyalar que la intenció de traure l'estació del centre de la ciutat i construir-la en el polígon Alcodar “per una qüestió economicista és acabar amb les expectatives que el futur tren de Rodalies servisca de transport públic eficaç i eficient”.

“Si el tren para fora de Gandia, no passarà mai per la ciutat. Per això hem convidat a la resta de municipis afectats, perquè ens expliquen els problemes que detecten des dels seus municipis”.

En la mateixa línia es va pronunciar el vicealcalde de Gandia i portaveu municipal, Josep Alandete, que va assenyalar que aquesta situació no és més que “una mostra del dèficit d'infraestructures que patim els valencians [...] Des de Gandia no consentirem que se’n vaja l'estació del centre; és l'única opció de futur, i ací serem ferms”.