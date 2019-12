València acomiadarà 2019 amb una cançó especial abans del raïm

València acomiadarà 2019 amb “una cançó molt especial per a tots els valencians” en una festa nocturna de més de tres hores que tindrà lloc en la plaça de l'Ajuntament per a gaudir de les campanades a l'aire lliure per cinqué any consecutiu. De 22.30 h a 1.45 h, amb accés a la plaça des de les nou de la nit, Campanades de València oferirà un espectacle de llums i pirotècnia a càrrec de l'empresa Vulcano, amb música dels DJ valencians Mueveloreina, Catalina Isis i Rafa Star.

La vetlada arrancarà amb l'actuació de Star, a la qual seguirà un espectacle de llum previ a les campanades. Com ja és tradició, després d'una xicoteta pausa d'uns segons, el públic acomiadarà l'any amb una última cançó que serà una sorpresa. Aquesta edició serà “una cançó molt emotiva per a tots els valencians”.

Les dotze campanades donaran la benvinguda a 2020, seguides d'un breu però intens espectacle piromusical. “Valencians i valencianes podrem donar la benvinguda a l’any amb pólvora i pirotècnia, que es dispararà des del propi edifici consistorial”, va avançar aquest dimarts el regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, en la presentació de l'esdeveniment.

Com a colofó, immediatament després del raïm, serà el torn dels DJ Catalina Isis i Mueveloreina amb quasi dues hores de música en directe. L'accés a la plaça es realitzarà a partir de les 21.00 hores per cinc vies: Sant Vicent/María Cristina, Passeig de Ruzafa, Marqués de Sotelo, Barques i Correus.

L'Ajuntament aconsella accedir per aquestes dues últimes, atés que són les que presenten habitualment menor nombre de persones. També arribar amb temps per a passar els controls de seguretat.