El Pla del Cabanyal entra en una “nova etapa”

La Generalitat i l'Ajuntament de València van anunciar aquest dimarts la posada en marxa d’“una nova etapa” en el Pla Cabanyal per a avançar cap a un nou i millor funcionament de l'organisme amb l'objectiu de revitalitzar el barri en tots els àmbits.

“Començarem un moment important en la història del Cabanyal a l'hora de plantejar totes les polítiques que facen que el barri es desenvolupe en tots els aspectes, no sols físicament, també i fonamentalment de manera social”, va dir el vicepresident segon i conseller d'Habitatge, Rubén Martínez Dalmau, després de la reunió del consell d'administració del Pla Cabanyal-Canyamelar.

Martínez Dalmau va assenyalar que les administracions públiques volen “un barri inclusiu, on la gent visca en les condicions que es mereix”, i això requereix un esforç i la “total implicació” de l'Ajuntament i el Consell. D'aquesta manera, en la reunió del consell d'administració es van plantejar les directrius aprovades en les trobades prèvies mantingudes amb l'alcalde de València, Joan Ribó. I, en aquest sentit, el vicepresident va avançar que suposaran “un punt i apart en com ha funcionat Pla Cabanyal fins ara, perquè aquest siga l'òrgan de coordinació de totes les polítiques respecte al barri”.

Un dels punts aprovats va ser el nomenament del mateix Martínez Dalmau com a vicepresident del consell d'administració i el de la vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, com a presidenta, qui va destacar, així mateix, la importància d'aquesta nova etapa que donarà al Pla Cabanyal-Canyamelar “major capacitat de gestió, autonomia i lideratge perquè aquest siga el mandat en el qual definitivament retornem la normalitat al barri”.

La vicealcaldessa va subratllar que el Pla Cabanyal tindrà entre les seues tasques, a més d'informar de tots els plans d'habitatge que desenvolupen tant l'Ajuntament com la Generalitat, “també la capacitat de gestionar el nostre patrimoni”. Gómez va posar l'accent en l'assignatura pendent de “resoldre aqueixos grans espais i buits urbans que va deixar la política depredadora de l'anterior Govern, que va arruïnar el Cabanyal”.

Un altre dels objectius que va destacar la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà va ser el de “donar solució a tots els habitatges desocupats que hui dia estan en Pla Cabanyal, perquè van ser o bé expropiades o bé es va forçar la venda als anteriors propietaris, i que volem que tornen a omplir-se de vida i de famílies”.

En relació amb aqueixos objectius, Martínez Dalmau va afegir la importància del consell d'administració celebrat aquest dimarts per una societat que “és un exemple de col·laboració interinstitucional”. Fa unes setmanes, Ajuntament i Generalitat ja van acordar mantindre l'estructura de la societat pública al 50% i crear una finestreta única per a la rehabilitació d'immobles.

En el consell d'administració també es va abordar l'auditoria externa del Pla Cabanyal sobre 2018, que recollia una sèrie de “febleses, deficiències i incompliments” en la gestió de personal, com que “les retribucions globals del gerent superen les fixades per als llocs de màxima responsabilitat sense que conste autorització prèvia del Consell”.

Preguntada per aquest assumpte, la vicealcaldessa va declarar que el sou del gerent, Vicent Gallart, ronda els 65.000 euros anuals i està “per davall de la resta de salaris de gerents de fundacions i empreses públiques municipals”. Gómez va lamentar “que es vulga traslladar la imatge que el sou del gerent del Pla Cabanyal està fins i tot per damunt del dels regidors”.

El PP parla de “venda de fum”

El regidor del PP Juan Giner va criticar que Generalitat i Ajuntament “venguen fum” amb la regeneració del Cabanyal. “El temps està evidenciant que la gestió dels organismes i societats públiques està sent desastrós”, va dir. “Si el Cabanyal fóra una prioritat per a Compromís i PSPV, no haurien tardat set mesos a convocar el primer consell”, va afegir.