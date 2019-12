Jesulín de Ubrique y María José Campanario rompen tres años de silencio vía exclusiva: "Somos un equipazo"

Jesuín de Ubrique y María José Campanario están a punto de cumplir dos décadas de amor y lo han querido celebrar rompiendo tres años de silencia vía exclusiva en ¡Hola!

En la publicación, la pareja habla abiertamente de las supuestas crisis, de la fibromialgia que padece la odontóloga desde hace catorce años y de cómo se lleva con la ex del torero, Belén Esteban.

De esta última,a segura: "Nunca he tenido un mal gesto en persona con Belén. Y de ella he recibido lo mismo, aunque lo que se proyectaba después era completamente diferente", asegura ella, que también habló de la fibromialgia.

"Desgraciadamente, he aprendido a vivir con la enfermedad. Es mi compañera de vida y hay que tomarlo así. Si no, es complicado de llevar".

Exclusiva en ¡HOLA!: Jesulín y María José nos reciben en 'Ambiciones' y nos conceden su entrevista más esperada tras años de silencio https://t.co/X2NZ3QLRSYpic.twitter.com/1X5hL8G47Z — Revista ¡HOLA! (@hola) December 11, 2019

De hecho, Campanario reaparece con nuevo look. "He ganado unos seis u ocho kilos en año y medio, pero es por la medicación, que me permite descansar y trabajar. Me compensa", dice la mujer del torero.

Desde el principio nadie ha creído en nuestra relación y no entiendo el porqué

De sus supuestas crisis, ambos, que se definen como "un equipazo", afirman que todo es mentira. "Hemos tenido un bombardeo constante de rupturas. A lo mejor, estaban debajo de mi cama y no me he enterado", dice Jesulín. "Desde el principio nadie ha creído en nuestra relación y no entiendo el porqué. Quizá este tipo de comentarios y especulaciones nos han hecho más fuertes", añade Campanario, que confirma que con la familia Ubrique se lleva de maravilla. "Aunque se empeñen en decir que nos llevamos a matar, estoy desde hace tiempo en un momento muy dulce con la familia de mi marido", sentencia.