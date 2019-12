Aarón, en 'First dates': "Venía buscando un macarra a lo Mario Casas y Joselu es como Fidel el de 'Aída'"

En ocasiones, las personas del equipo de First dates que se ocupan de organizar las citas no consiguen acertar. Eso es lo que le pasó a Aarón este miércoles, que su prototipo de hombre no coincidió con la pareja que le tocó en el programa de Cuatro.

Y es que el joven castellonense afirmó que "busco un chico con apariencia varonil, de gimnasio, el típico que entrena, que juega al fútbol, en plan macarra". Pero su cita, era todo lo contrario: "Me encantan los pendientes grandes, mi madre me pidió que me comprara unos pequeños, pero es que no me gustan", señaló Joselu.

Además, el ciudadrealeño contestó a su pareja tras el comentario sobre el chico que buscaba que "eso es tirar piedras a tu tejado, con todas las mierdas que recibimos de los heteros, es tirar piedras a los que están igual que tú".

Pero Aarón tuvo que admitir, ante la cara de sorpresa de su cita, que "yo de pequeño era un poco homófobo, me reía de otros chicos que eran gays".

A pesar de todo, Joselu afirmó que "yo estoy muy bien soltero, pero quiero alegrías para el cuerpo, que falta me hacen". Pero su vestuario y su maquillaje resultaron excesivos al castellonense, pero éste le respondió que "el maquillaje es una fantasía".

Al final, Juanlu no quiso tener una segunda cita con Aarón porque "ni soy tu tipo ni sé cuál es el mío. Me has rechazado de primeras". Mientras que el camarero tampoco quiso volver a quedar con él porque "lo que busco es un chico macarra a lo Mario Casas y a ti te veo más tipo Fidel el de Aída".