Rajoy, en 'El hormiguero': "A Sánchez le habría ido mejor si hubiera seguido usando mi colchón en la Moncloa"

El hormiguero contó este miércoles con la visita del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, aunque Pablo Motos se dirigió a él en todo momento como "presidente".

Rajoy acudió al programa para presentar su nuevo libro, Una España mejor, donde hace repaso de sus 40 años en la política: "Lo que hago en él es explicar por qué yo tomé determinado tipo de decisiones y no otras".

“Recoge los momentos más importantes que ocurrieron mientras yo era Presidente del Gobierno de España” @marianorajoy nos presenta su nuevo libro #UnaEspañaMejor#RajoyEHpic.twitter.com/IcjdeZoGuD — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 10, 2019

Motos quiso saber cómo fue la mudanza de Moncloa a su casa, pero destacó que Pedro Sánchez cambió el colchón de la cama donde había dormido Rajoy los últimos años de gobierno: "¿Tan mal lo dejaste que nada más llegar Sánchez lo tuvo que cambiar?", le preguntó el presentador.

El expresidente contestó entre risas que "con absoluta franqueza, creo que le habría ido mejor su hubiera continuado con mi colchón porque se le habrían pegado algunas buenas cualidades".

¿Tan mal dejaste el colchón de La Moncloa? #RajoyEHpic.twitter.com/M4wMMOg7wH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 10, 2019

También comentó que "a veces en política hay que tomar decisiones que no le gustan ni al que las toma" cuando Motos le preguntó sobre las medidas que tomó para evitar el rescate económico: "Fue durísimo, pero se hizo lo que había que hacer".

Sobre la moción de censura que le costó su puesto como presidente del Gobierno, Rajoy afirmó que "Una vez más en España se apostó por el extremismo". También fue muy criticada su decisión de no dimitir, pero que "volvería a hacer exactamente lo mismo".

Eso sí: "A mi Gobierno le pusieron una moción de censura y la escusa fue la corrupción", comentó el expresidente.

Para terminar el programa, y tras la intervención de Trancas y Barrancas, el presentador se llevó a Rajoy, en directo, a tomar unas cañas, eso sí, cuando llegaron pidieron "cervezas sin alcohol que estamos en la tele, luego pedimos de las otras". Al llegar al bar, Rajoy comentó el partido entre el Inter de Milan y el F. C. Barcelona que se podía ver en una de las televisiones del bar: "En la Liga no me gustan, en la Champions, sí", comentó mientras que en otra se emitía el Ajax-Valencia.