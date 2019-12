El rey decide este miércoles si designa a Sánchez para la investidura

Este miércoles, apenas un día después de que PSOE y ERC constataran "avances" en su negociación, el rey Felipe VI termina su ronda de consultas con los partidos de cara a la investidura recibiendo a los líderes de las principales formaciones. Y, salvo sorpresa, comunicará a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la designación de Pedro Sánchez como candidato, pese a que aún no cuenta con todos los apoyos necesarios para ser elegido presidente del Gobierno.

Felipe VI comenzó la ronda de consultas recibiendo a los líderes de nueve formaciones minoritarias: Foro Asturias, Teruel Existe, PRC, Compromís, UPN, Nueva Canarias, Coalición Canaria (CC), Galicia en Común y Más País. Este miércoles el turno es para IU, PNV, En Comú Podem, JxCat, Cs, Podemos, Vox, PP y, por último, el PSOE.

El monarca no tiene que designar necesariamente candidato, pero lo previsible es que, pese a que Sánchez aún no tiene todos los votos amarrrados, Felipe VI lo elija, habida cuenta de que es el que más apoyos concita. Eso no significa, sin embargo, que vaya a fijarse ya la fecha de la sesión de investidura: si Sánchez acepta, como es previsible, será Batet la encargada de elegir la fecha del debate, y el líder socialista –que tiene línea directa con la presidenta– tiene la idea de someterse a la Cámara solo cuando tenga los apoyos asegurados.

En las últimas fechas, tanto el PSOE como Unidas Podemos han trasladado que les gustaría conseguir la investidura antes de fin de año. El plan inicial de Sánchez pasaba por celebrar la sesión la semana que viene, aunque la formación morada se conforma ya con tener Gobierno antes de Nochevieja. Pero ERC volvió a rebajar estas expectativas el pasado lunes: "No se puede negociar con prisas y el posible acuerdo irá a enero", señaló su portavoz, Marta Vilalta.

Lo que sí se concretó tras las reuniones que mantuvo este martes el rey fueron las posiciones de los grupos minoritarios, muchos de los cuales son imprescindibles para que la investidura salga adelante. Tal y como estaba previsto, Foro y UPN rechazaron de plano apoyar a Sánchez, y aunque CC no avanzó el sentido de su voto, su diputada Ana Oramas tachó de "horror" un pacto del PSOE con ERC. Por el contrario, el resto si mostraron su disposición a prestar sus votos, aunque con contrapartidas: Teruel Existe pidió que se favorezca la creación de un grupo regionalista en el Congreso, PRC que no se negocien "indultos" con ERC y Más País, "un gran acuerdo verde".