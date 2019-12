Consultar el horóscopo de hoy: miércoles 11 de diciembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 11 de diciembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tu organismo está bastante bien en este momento, e incluso remonta alguna pequeña molestia debido a la temperatura, pero no debes dejar aquellos hábitos que te ayudan a hacer una vida más saludable. Ya has comprobado lo bien que te van.

Tauro

Procura que no te afecten algunas presiones que puede haber en el trabajo, quizá para terminar un encargo o para conseguir un cliente. No es momento de cambio, deja que pase todo esto sin estresarte y sin tomarte todo como si fuera una carrera de obstáculos.

Géminis

Todo fluye bastante bien cerca de ti e incluso, si no tienes pareja, vas a encontrar, sin proponértelo, a alguien que te atraerá mucho. Te captará su imagen, pero mucho más su conversación y sus ganas de reír. Eso es algo muy importante para ti.

Cáncer

No le pidas a tu organismo lo que no puede darte, así que procura dormir más y no robarle horas al descanso por estar de fiesta. Es importante que las relaciones sociales o los compromisos no te perjudiquen a la salud ni, y esto también es importante ahora, al bolsillo.

Leo

Recibirás un pequeño detalle de alguien inesperado y esto te sorprenderá mucho porque lo cierto es que no pensabas que esa persona te tenía tanto afecto. Déjate llevar por esa sensación de agradecimiento y bondad. Hay una corriente muy positiva a tu alrededor.

Virgo

Podrás dar por terminado un trabajo quizá relacionado con enseñanzas o aprendizajes que te habías propuesto acabar. Y lo cierto es que será con éxito y te van a llover las felicitaciones. Estarás muy feliz porque has conseguido una gran meta.

Libra

No te vendrá mal dejar el móvil apagado durante un largo rato hoy. Es la mejor manera de centrarte de verdad en lo que tienes que hacer, así evitarás distracciones y aprovecharás mejor el tiempo. No es imprescindible estar conectado sin interrupción.

Escorpio

Ojo con hacer comentarios mordaces de terceras personas por las redes sociales porque hoy no serán muy bien aceptados en tu entorno. Procura que lo que digas no tenga tanta ironía. Aleja de ti esa tentación, porque no te va a favorecer en nada.

Sagitario

Aprovecha una comida de empresa o una reunión para acercarte a un compañero con el que debes de mejorar tus relaciones. Es el momento oportuno, háblale en un ambiente distendido y sin acritud. Al principio se sorprenderá, pero luego estará abierto a la reconciliación.

Capricornio

Sigues pensando en asuntos afectivos que te tienen algo angustiado porque no lo ves claro e incluso te puedes plantear una ruptura. Espera un poco, no es momento de decisiones tan drásticas. Aún hay tiempo para pensar lo que deseas realmente.

Acuario

Si tienes pareja y se ha resentido de tu trabajo o de poca comunicación, vas a tener la oportunidad de arreglar esa situación. Pero tendrás que poner bastante de tu parte y no exigirle todo a la otra persona. Date cuenta de cómo han transcurrido estos últimos meses.

Piscis

Puede que un tema laboral te lleve a retrasar las vacaciones o cambiar los planes pero te interesa hacerlo si tienes un negocio, ya que puede solucionarte económicamente más de lo que crees. Pon toda la carne en el asador ahora, ya disfrutarás después.

