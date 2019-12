Ciudadanos desmiente que Torres haya anunciado la aprobación de la segunda estación ITV de Ibiza

Según ha informado la formación en un comunicado, el partido ha querido hacer esta aclaración en relación a la nota de prensa enviada por la FSE-PSOE solicitando la dimisión del vicepresidente del Consell.

El partido argumenta que la providencia de inicio de la segunda estación fija de la ITV de Ibiza "ya está hecha" y el jefe de sección de la estación "está trabajando en un informe que determine las características necesarias del terreno que albergue esta infraestructura".

"Que no exista un expediente abierto dentro de la administración electrónica no implica que no se esté trabajando en el proyecto", defienden desde el partido.

El Consell de Ibiza aprobó, en el Consell Executiu del pasado 9 de agosto de 2019, el inicio de los trámites para la implantación con carácter definitivo de un servicio de Estación de Inspección Técnica de Vehículos en la isla, como así figura en el acta de dicha sesión publicada en el Portal de Transparencia de la institución insular.