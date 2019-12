AMP.- Fira València tindrà una "presidència col·legiada" fins que es definisca el seu futur model

La representació institucional serà delegada de forma solidària entre les quatre vicepresidències -dos del Patronat i dos del Comité Executiu- i altres competències recauran en el director general de Fira València, Enrique Soto.

Així ho han acordat aquest dimarts la Conselleria d'Economia, la Cambra de comerç, la CEV i l'Ajuntament de València en una reunió per a parlar sobre el procés d'elecció de la presidència del Comité Executiu de Fira València, en la qual han pactat que "no presentaren candidat a la presidència del Comité Executiu", de manera que "quedarà vacant".

No obstant açò, es proposarà al Patronat i al Comité Executiu que les competències de la presidència del Comité Executiu siguen assumides pel propi Comité, per la via de la seua Comissió Permanent -d'acord amb l'article 16 dels Estatuts- que es configura com "una presidència col·legiada", en la qual estaran representades la Conselleria, el consistori, Cambra de comerç i la CEV.

Cal recordar que el 'full de ruta' per a Fira València va saltar per l'aire el passat mes novembre. Fins aleshores, el pla era culminar el procés pel qual la Generalitat assumirà el seu deute milionari i definir després el futur model firal, però la negativa dels bonistes inversors a acceptar voluntàriament la subrogació del deute, ha portat a treballar primer en el pla de reestructuració de l'entitat per a poder "dissoldre-la" i "tot seguit", crear el nou ens que gestionarà el recinte i la fórmula jurídica del qual està encara per determinar.

La Generalitat farà una liquidació "tècnica" de Fira València, emissora dels bons, una vegada s'haja decidit el grau de participació públic-privada i la fórmula sota la qual renaixerà (fundació, consorci, empresa pública, o una altra). D'aquesta manera, els bonistes es veuran obligats a acceptar que l'Administració assumisca el deute "per causa forçosa".

El motiu pel qual els inversors no accepten la subrogació del deute és que els bons tenen una rendibilitat elevada en el mercat, del 6%, i estan assegurats però amb la subrogació es perd el segur.

ELS EMPRESARIS, "EN ELS CENTRES DE DECISIÓ"

Des de la Cambra de comerç, José Vicente Morata, que ostenta la vicepresidència segona del Patronat, ha valorat en declaracions a Europa Press, que "no és una mala solució" fins que es decidisca el futur model del recinte firal, atés que han aconseguit el que pretenien, "que primer siga el model i després les persones".

L'objectiu, ha subratllat, és garantir que Fira València tinga "un futur" i amb aquesta 'presidència col·legiada' "els empresaris podran estar en els centres de decisió" sobre el futur model firal i "acuitar" perquè es definisca com més prompte millor. "No podem estar permanentment en aquesta situació", amb el tema del deute pendent de resoldre, ha dit.

També el president de la CEV, Salvador Navarro, ha assenyalat en declaracions a Europa Press que aquesta mesura posa en relleu que "allò important és Fira València, per damunt de les persones", i ha valorat que permetrà l'empresariat "estar en el seguiment" del procés de reestructuració de Fira València, una cosa que espera que puga produir-se en menys d'un any.

Precisament, el sotssecretari de la Conselleria d'Economia, Natxo Costa, ha subratllat en declaracions a Europa Press que aquesta mesura "transitòria" és "sensible" a la demanda dels empresaris, que demanaven participar de la solució que es decidisca per a Fira València.

A més, la 'presidència col·legiada' és un plantejament previst en els Estatuts de l'entitat que evita el "buit de poder" de Fira amb el "repartiment de les competències" i "posa fi a les quinieles" sobre el possible relleu a José Vicente González, després que el president de Femeval, Vicente Lafuente, rebutjara substituir-li.

De fet, encara que fins a quatre dies abans de la reunió del Patronat de Fira València -que se celebra el 18 de desembre-, podrien presentar-se candidatures a la presidència del Comité Executiu, Costa creu que és una possibilitat "marciana", donat l'acord aconseguit aquest dimarts i que necessitaria dos terços en primera votació i majoria simple en segona ronda.

PUIG ADMET QUE EL DEUTE ÉS UNA "LLOSA ENORME"

Per al president de la Generalitat, Ximo Puig, es tracta d'una "eixida momentània que és positiva" per a Fira València, mentre es defineix el seu nou model. Així ho ha defès durant la seua visita a les obres de la Línia 10 de Metrovalencia, juntament amb l'alcalde de València, Joan Ribó, en ser preguntat sobre aquesta qüestió.

Puig ha aprofitat per a posar en valor la importància de Fira València com a "instrument de desenvolupament econòmic" que "en els últims anys ha aconseguit tornar a tindre vitalitat i força per als nostres sectors productius" i ha apuntat que està treballant amb l'Ajuntament per a donar-li una "solució definitiva de gestió".

El cap del Consell ha ressaltat l'avanç que ha experimentat el recinte firal valencià en els últims temps, en els quals "ja s'ha sanejat i ha eixit d'una situació de "fallida total". "Ara ja està encaminada", ha valorat, malgrat la "llosa enorme" que suposa el deute que arrossega, des de les obres d'ampliació, i que "hem de veure com anem digerint". "Farem allò que siga oportú per a consolidar (Fira València) en un món de competència molt gran entre les fires en aquests moments, amb els nous models econòmics", ha assegurat.

RIBÓ TREBALLARÀ "COLZE A COLZE" AMB LA GENERALITAT

Per la seua banda, l'alcalde de València, Joan Ribó, ha admès que Fira València es troba en "una situació complicada" a causa de l'elevat deute, en la solució del qual "s'està treballant". Es tracta d'un problema "paregut" al de la Marina de València "encara que no amb el mateix deutor" i que ha de resoldre, que assenyalat el primer edil.

Ribó, que ha destacat que, "per primera vegada, si se separa el deute aquest ha sigut el primer any que Fira València ha tingut resultats positius", ha explicat que el consistori no té competències en fires. "Nosaltres som propietaris dels terrenys però anem a treballar sempre, colze a colze, sota les directrius de qui té la competència, que és la Generalitat".

En aquest sentit, ha garantit que estarà "d'acord" amb el que plantege el Consell per a Fira València, ja que "és la seua competència i nosaltres hem de col·laborar amb ells", ha conclòs.