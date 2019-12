Vox critica la "manipulació" de contes Disney en un taller de violència de gènere d'un IES de Castelló

En un comunicat, ha explicat que formula tres preguntes sobre la xarrada que va tindre lloc el 13 de novembre. Vox vol saber baix quin programa s'inclou eixe taller, quina titulació posseeix la persona que ho va impartir i si al conseller "li pareixen adequades les afirmacions que eixa persona va dirigir els alumnes".

Segons ha detallat la diputada, la persona encarregada del taller va assenyalar literalment que "cal denunciar la Bèstia, del conte 'La Bella i la Bèstia', per maltractador"; que "a la sireneta li havien llevat el seu gènere en llevar-li la cua de peix i posar-li cames i, en llevar-li la seua veu, li van llevar la seua identitat, que això és violència de gènere", o que "el príncep va assetjar la Bella Dorment per besar-la sense el seu consentiment".

Per a la portaveu de Vox, això és, "com menys, surrealista". "És un cúmul d'estupideses que, si no fora pel que persegueixen, que és la manipulació i l'adoctrinament dels xiquets, seria per a afartar-se a riure", ha agregat.