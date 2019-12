PP ve la ventanilla única como "una operación de marketing incompleta que no soluciona el caos de licencias"

"No es cierto que Urbanismo haya completado la creación de la ventanilla única por el solo hecho de pretender trasladar a once trabajadores de Medio Ambiente a la Gerencia, de los cuales solo cuatro son técnicos, para asumir dos competencias de esta área, las calificaciones ambientales y las licencias de actividad ocasional", ha explicado la concejal popular Ana Jáuregui en una rueda de prensa.

Así, pregunta al alcalde, Juan Espadas, y al concejal delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, "cómo van a realizar solo con cuatro técnicos todas las calificaciones ambientales y todas las actividades ocasionales de una ciudad como Sevilla, además de poner al día los cientos de expedientes acumulados de calificación ambiental que hay en la actualidad".

En un comunicado, el Partido Popular acusa al gobierno de haber sido "incapaz de solucionar el problema en la legalización de actividades y obras, que se ha ido agravando".

"La realidad actual, tras el anuncio del gobierno local del día 4 de diciembre de 2019, donde manifestaba el gran éxito de la fusión de Medio Ambiente con la Gerencia de Urbanismo, es que seguiremos sin una ventanilla única real, puesto que no se ha realizado ninguna fusión, solo se trasladarán algunos trabajadores y se asumirán dos competencias, la de calificaciones ambientales y actividades ocasionales, dejando el resto de las competencias en Medio Ambiente. Es evidente que a priori cualquiera puede ver que es una gestión incompleta y poco solucionadora", afirma.

Además, añade que "lo que no dice Muñoz es que los ciudadanos y empresarios tendrán que seguir acudiendo al Pabellón de la Madrina, a más de cuatro kilómetros de la Gerencia de Urbanismo, para poder solucionar los aspectos relacionados con el control posterior de las actividades, las denuncias de los ciudadanos, y la disciplina medioambiental y de actividades".

Esta situación, para el Grupo Popular, es "un despropósito y un fracaso más del gobierno de Espadas, puesto que seguirán existiendo dos organismos diferenciados, con competencias que son inseparables desde el punto de vista operativo, el Servicio de Protección Ambiental adscrito al Área de Transición Ecológica y Deportes y, por otro lado, la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente adscrita al Área de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo".

"Ni siquiera están dentro de una misma área, no se puede entender como dos organismos que se pretenden fusionar, cada vez están orgánicamente más separados", explica la edil. En su opinión, "la gran mentira de este gobierno es que no han logrado una ventanilla única real".

Par Jáuregui, "no han culminado el trámite telemático de Licencias como anuncian ni han realizado la fusión de Urbanismo y Medio Ambiente, tomando a los ciudadanos por lo que no son, faltándoles a la verdad y el respeto". "Por supuesto, no cumplen con el mandato del pleno de fecha 30 de junio de 2017, que le pedía integrar el Servicio de Protección Ambiental en la estructura de la Gerencia de Urbanismo desde el punto de vista físico, jerárquico y funcional", ha añadido.

De este modo, manifiesta su "más profunda preocupación" por la forma en que se está llevando el proceso de integración, al entender que "es un proceso sin rigor, sin solucionar los problemas actuales, un proceso que venden como la culminación de una gestión que va a solucionar retrasos, incumplimientos por parte de la administración, en otras palabras, se dedican a destacar en noticias de prensa, hechos que no son reales".