La L-10 de Metrovalencia entre el carrer Alacant i Natzaret entrarà en funcionament a l'estiu del 2021

Així ho han anunciat aquest dimarts el president de la Generalitat, Ximo Puig; l'alcalde de València, Joan Ribó, i el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, després de la visita que han realitzat a les obres d'aquesta línia de metro. El nou traçat comptarà amb tres estacions subterrànies -carrer Alacant, Russafa i Amado Granell- i cinc en superfície -Germans Maristes, Ciutat de les Arts, Oceanogràfic i Natzaret-.

Es calcula que siguen 3,5 milions de passatgers els que transiten a l'any per aquest nou tram de Metrovalencia. "Es tracta d'anar cosint la ciutat, de projectar al màxim el transport sostenible i una mobilitat que faça més humana la ciutat", ha assenyalat Puig. En aquesta línia, Ribó ha afirmat que l'arrancada de la L-10 serà "un pas molt important per a reduir les emissions de diòxid de carboni i les emissions d'efecte d'hivernacle", a més de valorar la connexió amb Natzaret i l'avanç que suposarà cap a la de la Marina.

Els responsables autonòmics han avançat referent a açò la intenció de la Generalitat de presentar en el primer trimestre del 2020 la solució que es donarà per a fer possible "la connexió de la L-10 amb tota la zona marítima" de la capital valenciana, "per què traçat va a anar i quin calendari" es manejarà. Així mateix, han indicat que més entrat el pròxim any es donarà a conéixer "la xarxa de futur" de FGV amb els plans de creixement i de línies.

Arcadi España ha avançat també que en breu s'adjudicarà per 20,7 milions d'euros -dins dels 50 milions citats d'inversió- l'actuació en el tram interior de la L-10 entre el carrer Alacant i Amado Granell "per a construir la superestructura i tot l'equipament necessari per a les estacions subterrànies".