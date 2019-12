El Botànic rebutja que Oltra comparega en Corts després de la condemna a un educador per abusos a una menor com demanava

"L'esquerra no està per portar-la a donar explicacions", ha lamentat en la roda de premsa posterior la portaveu de Vox en Corts, Ana Vega, que ha acusat els tres partits del Botànic de "blanquejar la seua imatge".

Segons ha dit, la situació arran d'eixa sentència és "prou greu" com perquè Oltra done explicacions en el parlament valencià, i ha agregat que, com a jurista, sap de la "culpa in vigilando" i que "les administracions són responsables dels seus empleats". També ha lamentat el "greuge comparatiu" en aquest cas jutjat, en el qual s'ha condemnat al seu exmarit, respecte al centre de menors de Sogorb, que "es va donar molta pressa a tancar".

"Diuen que no procedeix -la compareixença- perquè estem en la tramitació de pressupostos i perquè Oltra ja ha donat les explicacions pertinents", ha explicat Vega.

El PP i Ciutadans han recolzat eixa iniciativa i, de fet, els 'populars' han registrat una altra en la qual plantegen una comissió d'investigació sobre la política de menors del Consell. La seua portaveu, Isabel Bonig, ha remarcat que la gestió en aquesta àrea "està sent un caos" i aquesta recent condemna "no és un únic fet".

Ha subratllat que el PP ha sigut "escrupolós i respectuós" sobre eixe cas per a "no victimitzar ningú i respectar la presumpció d'innocència" perquè encara que "Puig i Oltra no ho van ser amb el PP" ells no volen venjança, sinó "coherència" i que ara es donen explicacions.

Bonig ha recordat que Oltra va convocar un ple per a parlar dels centres de menors de Sogorb i Montolivet i en ell "va acusar persones" que després han sigut absoltes i, per açò, li sorprèn que ara el Botànic "no vullga que comparega".

"Si açò haguera sigut el meu marit no sé si Puig i Oltra hagueren tingut la mateixa condescendència, jo estaria executada en plaça pública. La sentència diu el que diu, hi ha una condemna greu per abusos sexuals a una menor", ha incidit.

COMPROMÍS: VOX "NO TÉ VERGONYA"

La portaveu adjunta de Compromís, Mònica Álvaro, ha replicat que Vox demana una compareixença "per a explicar una sentència" quan les resolucions s'han d'"acatar" i no explicar en un parlament. A més, ha qüestionat que siga precisament la formació dirigida per Santiago Abascal la que demane eixe ple extraordinari: "No té cap tipus de vergonya, està apuntant els centres de menors i després apareixen granades".

Al PP, li ha recordat que "no està en condicions de parlar del tema" i ha apuntat que suposa que "no eixirà" la comissió d'investigació que reclama. "Hi ha hagut coses més greus amb menors, anaven darrere de pancartes dient que no volien centres a Bunyol o Llíria", ha assenyalat, i saben com el Botànic "va heretar" eixa àrea.

Preguntada sobre les crítiques a la gestió que figuren en la sentència, ha assenyalat que "s'ha de respectar" i no es posen en dubte ni es comenta en Corts.

El portaveu socialista, Manolo Mata, ha lamentat que Vox volguera un ple "per a llegir una sentència" i ha incidit que ell, en principi, votarà en contra de tot el que procedisca d'aquesta formació sempre, perquè "es manifesten en centres de menors".

A més d'assenyalar que "no té sentit" convocar un ple en la setmana en la qual es debaten els pressupostos, ha assenyalat que Vox basa la seua petició en "un interés propi" perquè és un partit "que no defèn els menors".

Respecte a la comissió del PP, ha indicat que ja se substanciarà i es posicionaran, i en tot cas ha volgut mostrar tot el seu afecte i simpatia a Mónica Oltra "en un moment molt complicat".

La portaveu d'Unides Podem, Naiara Davó, ha afegit que ja hi ha una sentència, ja s'han donat explicacions i "no és necessari fer un ple extraordinari". Vox vol que se celebre, ha dit, perquè ells "no tenen molt a fer" en no haver presentat esmenes als pressupostos, però els altres van "carregats de treball" aquestes setmanes.

El síndic de Ciutadans, Toni Cantó, ha apuntat que "mereix la pena" dedicar un espai a aquest tema i ells recolzaran qualsevol iniciativa, siga una comissió o una compareixença.