El Pla Cabanyal inicia un punt i apart per a un barri més inclusiu i "ple de vida"

Entre les seues funcions, la societat s'encarregarà d'informar de tots els plans de vivenda en el Cabanyal que desenvolupen el govern autonòmic i local i de gestionar el patrimoni, "una dels deutes pendents de l'anterior legislatura: resoldre eixos grans buits urbans que va deixar la política depredadora del PP, que va arruïnar el Cabanyal".

També buscarà solucions a totes les vivendes desocupades o buides que van ser expropiades o es va forçar la venda dels anteriors propietaris. L'objectiu, "que tornen a omplir-se de vida i de famílies per a viure amb normalitat dins del barri".

Així ho ha destacat la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, en declaracions als mitjans abans del consell d'administració del Pla Cabanyal-Canyamelar juntament amb el vicepresident segon i conseller d'Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, que ha celebrat que comença "un nou moment en la història del Cabanyal".

Per a aconseguir-ho, Generalitat i Ajuntament coordinaran totes les polítiques a aplicar en aquest històric barri de València, amb l'objectiu d'aconseguir el seu desenvolupament "en tots els aspectes, no només físics, sinó sobretot a nivell social". "Un barri més inclusiu on la gent viva en la condicions que es mereix", ha reivindicat Dalmau.

Arranca així una etapa per a dotar de "major capacitat de gestió, autonomia i capacitat de diàleg" al Pla Cabanyal, amb "implicació personal i política de primera línia" de les dos administracions, com demostra la presència en la societat del vicepresident i la vicealcaldessa. "Ens anem a prendre molt seriosament que aquesta legislatura siga en la qual retornem definitivament la normalitat al barri", ha emfatitzat Gómez.

En la primera reunió de la nova etapa s'han plantejat les directrius aprovades en les trobades prèvies amb l'alcalde de València, Joan Ribó, i s'ha donat llum verda al nomenament de Sandra Gómez com a presidenta del consell i de Rubén Martínez Dalmau com a vicepresident.

Fa unes setmanes, les dos parts van acordar redefinir les funcions del Pla Cabanyal per a impulsar actuacions conjuntes, tant en l'àmbit urbanístic com en el social, encaminades a la seua rehabilitació i revitalització. Van fixar mantindre la presidència i l'estructura de la societat pública al 50%, crear una finestreta única per a la rehabilitació d'immobles i que s'encarregue de l'operació pendent en el Bloc Portuaris.

AUDITORIA DE LA GENERALITAT

D'altra banda, sobre els incompliments en matèria de personal que va detectar una auditoria externa de la Intervenció de la Generalitat, la vicealcaldessa de València ha remarcat que el sou del gerent de la societat, Vicent Gallart, ronda els 65.000 euros anuals i està "per sota de la resta de salaris de gerents de fundacions i empreses públiques municipals", recordant que el Pla Cabanyal es va adaptar al pla d'homologació de l'Ajuntament de València.

"Res més lluny de la realitat", ha recalcat la també portaveu socialista, i ha lamentat que "es vullga traslladar la imatge que el sou del gerent del Pla Cabanyal està fins i tot per damunt del dels regidors".

EL PP CRITICA QUE "VENEN FUM" AMB EL CABANYAL

Per part de l'oposició, el regidor del PP de València Juan Giner ha assegurat que Intervenció "qüestiona i fa enrojolar la gestió del personal en no ajustar-se a la normativa i no comptar amb l'aprovació de la direcció general de Pressupostos". També ha advertit que "el consell ha hagut d'aprovar el pressupost per al 2020 de manera provisional, en no estar encara auditats els comptes de l'exercici del 2018, que llança unes pèrdues de 600.000 euros".