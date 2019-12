'L'acord del plasma': PSPV i Compromís podrien aconseguir el suport del PP per a aprovar l'esmena sobre policies locals

En l'esmena sobre policies locals, que estava firmada per PSPV, Compromís i Unides Podem però que només van recolzar els dos primers grups i es va rebutjar, quedant 'viva' per al ple, s'afig un article nou a la llei en el qual es permet als ajuntaments excepcionalment nomenar policies interins en casos d'urgència i necessitat quan no siga possible cobrir els llocs vacants mitjançant un procediment ordinari de provisió de llocs.

A més, es detallen les condicions per a eixos nomenaments i es modifica també el sistema de selecció, a més de regular com els ajuntaments podran fer ús de les borses d'ocupació existents.

La portaveu d'Unides Podem, Naiara Davó, que ja va mostrar la seua oposició a mantindre la interinitat en aquest cos de policies locals, ha explicat que "hi ha temps encara" fins al ple per a abordar aquesta qüestió i el recorregut de l'esmena encara està obert. Ha indicat que la van firmar en el seu moment per a donar-li entrada i ha insistit que des de la seua formació defenen un model que consolide els llocs i reduir la interinitat.

Per la seua banda, la presidenta i portaveu del PP, Isabel Bonig, ha sigut preguntada per la negativa del seu grup a eixa esmena que permetia la contractació d'interins quan ella mateixa va alertar de la necessitat que tenien els ajuntaments de recórrer a aquesta figura, i ha explicat que l'esmena "tenia trampa" perquè "l'acompanya una altra que exigia que per a presentar-se a les oposicions prèviament calia fer un curs en l'IVASPE", el 'xiringuito' de José María Ángel, una cosa que considera "prou il·legal" perquè en un procés selectiu els cursos es realitzen a posteriori, no a priori.

"És una forma de recaptar diners i de col·locar els seus, és un requisit il·legal", ha insistit en la roda de premsa, per a agregar que si es retira eixa part ells estan "a favor dels interins" i estarien en condicions de recolzar-la.

En la seua compareixença davant els mitjans el portaveu socialista, Manolo Mata, ha assenyalat que els cursos de l'IVASPE "estan retirats" per una esmena tècnica que es va presentar i, per tant, ha celebrat l'"acord del plasma" aconseguit entre rodes de premsa per a collir el suport del PP i poder "tranquil·litzar els ajuntaments".

"Hi ha acord, el PP ha dit que si llevem això votarien a favor. És l'acord del plasma, ja no hi ha problema", ha conclòs.

SUCCESSIONS I DONACIONS D'EMPRESA FAMILIAR

Mata també ha valorat de manera satisfactòria la tramitació de la Llei, en la qual s'ha inclòs una ampliació de la bonificació en l'Impost de Successions i Donacions del 95 al 99% per a l'empresa familiar (sense límit de facturació per a empreses agrícoles, activitats individuals i professionals i de 10 milions anuals en el cas de participacions i accions).

PP i Ciutadans ja han anunciat que presentarien recursos de reposició després que la Mesa de la comissió admetera a tràmit aquesta esmena una vegada conclòs el debat i davant els defectes de manera que veuen.

Mata ha explicat que a la Comunitat Valenciana hi ha 356.000 empreses i d'elles aproximadament 340.000 són familiars. D'elles, 191.000 no tenen treballadors assalariats, 102.000 tenen entre un i dos, i solament hi ha 33 de més de 1.000 empleats.

Segons ha dit, hi havia persones que no es jubilaven pel cost que poguera tindre la donació, que ara s'afavoreix. Sobre les crítiques de l'Institut d'empresa Familiar, ha apuntat que "no té en compte les 300.000 empreses que són el substrat de l'empresa familiar".