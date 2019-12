Detingut a València per amenaçar joves fent-se passar per policia secreta amb una cervesa en la mà

Els fets es van produir aquest passat diumenge sobre les set i mitja de la vesprada, quan el 091 va rebre l'avís d'una baralla amb armes blanques en un camp de futbol del districte de Russafa, informa la Prefectura en un comunicat.

En veure la patrulla, uns joves van assenyalar un altre que deia ser policia i que suposadament els havia escorcollat, per la qual cosa els agents ho van identificar. El sospitós va assegurar que els estava gastant una broma i que no havia escorcollat ningú.

No obstant açò, després de les perquisicions, la Policia va esbrinar que aquest jove s'hauria acostat al grup dient-los que era policia secreta, per a després preguntar-los si portaven drogues i escorcollar un d'ells.

Als afectats els va paréixer molt inusual perquè el presumpte usurpador portava una cervesa en la mà, amb el que li van demanar que fora un cotxe policial retolat. El sospitós es va posar agressiu i va aconseguir escapolir-se i anar-se'n del lloc malgrat que els altres van intentar retindre-li.

VA POSAR LA NAVALLA EN EL COLL D'UNA MENOR

Seguidament, aquest jove va tornar i va preguntar a un altre grup on estaven els seus amics, per a després esgrimir una navalla i amenaçar una xica menor d'edat col·locant-li-la en el coll, advertint-li que si no li'l deia li la clavaria.

Una vegada identificat, després d'intervenir-li la navalla i unes tisores, el sospitós va ser arrestat com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces i un altre d'usurpació de funcions públiques. Té 22 anys, és d'origen peruà i ja ha passat a disposició judicial.