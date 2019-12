La jutgessa ratifica la presó per al detingut per la desaparició de Marta Calvo després de negar-se a declarar

Jorge Ignacio P.J. ha sigut traslladat aquest matí des de la presó fins als jutjats d'Alzira per a prendre-li declaració després que divendres passat el jutjat de guàrdia en aquesta localitat li manara a la presó en una causa oberta per un delicte d'homicidi, sense perjuí d'ulterior qualificació.

En la seua nova compareixença davant la jutgessa encarregada del procediment, l'investigat s'ha tornat a acollir el seu dret a no declarar -tal com va fer divendres després de demanar perdó per la seua manera d'actuar- en al·legar que no havia tingut accés a totes les proves que figuren en la causa. Segons han confirmat a Europa Press fonts judicials, existeix una peça secreta relativa a la intervenció d'unes converses telefòniques. La resta de les proves són accessibles per a les parts.

Després de la seua compareixença judicial d'aquest dimarts la jutgessa ha ratificat la mesura de presó provisional, han confirmat fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). El detingut per la desaparició de la jove ha accedit a les dependències judicials ocult sota una jaqueta amb caputxa sobre les 11.00 hores.

Un total de huit agents de la Policia han format un cordó davant la presència d'un grup de persones que han insultat Jorge Ignacio P.J. i li han desitjat que es "podrisca" en la presó. A l'eixida, sobre hora i mitja després, li han tornat a cridar "assassí".

"INCOHERÈNCIES"

Segons han explicat als mitjans al final de la compareixença l'advocada de la família de Marta, Pilar Jové, la citació era per al manteniment o no de la mesura de presó acordada divendres passat, que es manté per la magistrada que instruirà la causa "atenent certes incoherències i contradiccions" del detingut.

D'acord amb la lletrada, en la part de les diligències a les quals les parts han pogut tindre accés es troba tot el seguiment del cas per part de la Guàrdia Civil des de la denúncia de la mare -que es va presentar a Manuel en la seua cerca- i fins a rastrejos en els abocadors.

La Guàrdia Civil està fent una "tasca increïble investigant fins al mínim detall", ha subratllat l'advocada, que ha afegit que se li ha pogut seguir per la ubicació de les antenes i els números de telèfon que usava durant els dies en què va estar fugit i on es trobava. Ara, és necessari esperar "moltes diligències i anàlisis de moltes proves" per part de l'institut armat.

La lletrada ha assenyalat que pareix que la Guàrdia Civil té dubtes sobre la versió del detingut que va esquarterar la jove i la va llançar en contenidors perquè "no només se li busca per abocadors" sinó també pels voltants de Manuel, per la qual cosa "és públic i notori que pareix que no estan d'acord amb la versió d'ell". En aquesta jornada, el detingut ha tornat a demanar perdó, de forma genèrica.

El següent pas, segons ha dit, és que aparega el cos, allò que la família més desitja. Un altre advocat de la família, Vicente Escribano, ha demanat que es deixe treballar els Cossos i Forces de Seguretat, el treball dels quals està sent "impecable" amb la finalitat que aparega Marta.

Jorge Ignacio P.J., de 38 anys, no assumeix que matara la jove Marta Calvo. En la seua primera declaració davant la Guàrdia Civil, a la qual es va entregar la passada setmana, va confessar davant els agents que hi havia "desmembrat" el cos de la jove i ho havia llançat a diversos contenidors després d'una trobada amb ella en la localitat valenciana de Manuel. Seguidament, va declarar que la seua mort va ser una cosa "accidental" en el transcurs d'un episodi de sexe i cocaïna.

La Guàrdia Civil va reprendre aquest dilluns la cerca del cos sense vida de Marta Calvo que havia sigut paralitzada dissabte, en primer lloc, per a estudiar noves pistes i, en segon terme, davant el fanguer del terreny com a conseqüència de les fortes pluges.

El nom de Jorge Ignacio P.J. apareix relacionat amb un succés anterior en el qual va morir una dona que exercia la prostitució en una casa de cites de València. Els fets van succeir el 25 de març, quan es va rebre un avís en la Policia perquè una dona estava patint convulsions i el client que havia estat amb ella havia abandonat precipitadament la vivenda.

La dona va quedar ingressada en coma induït fins que va morir el 3 d'abril en l'hospital. Les companyes de la morta havien facilitat les característiques físiques de l'home que va estar amb la víctima i que havia sigut el seu únic client.

La Policia va acabar tenint coneixement que aquest home podia ser Jorge Ignacio P.J., no obstant açò en el moment de conéixer la seua identitat, es disposava ja de l'informe de l'autòpsia que revelava que la morta va morir com a conseqüència d'un atac epilèptic amb consum de substàncies estupefaents, per la qual cosa l'home no va arribar a ser ni interrogat ni investigat, segons fonts policials.