El Botànic rechaza que Oltra comparezca en Corts tras la condena a un educador por abusos a una menor como pedía Vox

"La izquierda no está por la labor de traerla a dar explicaciones", ha lamentado en la rueda de prensa posterior la portavoz de Vox en Corts, Ana Vega, que ha acusado a los tres partidos del Botànic de "blanquear su imagen".

Según ha dicho, la situación a raíz de esa sentencia es "lo suficientemente grave" como para que Oltra dé explicaciones en el parlamento valenciano, y ha agregado que, como jurista, sabe de la "culpa in vigilando" y que "las administraciones son responsables de sus empleados". También ha lamentado el "agravio comparativo" en este caso juzgado, en el que se ha condenado a su exmarido, respecto al centro de menores de Segorbe, que "se dio mucha prisa en cerrar".

"Dicen que no procede -la comparecencia- porque estamos en la tramitación de presupuestos y porque Oltra ya ha dado las explicaciones pertinentes", ha explicado Vega.

El PP y Ciudadanos han apoyado esa iniciativa y, de hecho, los 'populares' han registrado otra en la que plantean una comisión de investigación sobre la política de menores del Consell. Su portavoz, Isabel Bonig, ha remarcado que la gestión en esta área "está siendo un caos" y esta reciente condena "no es un único hecho".

Ha subrayado que el PP ha sido "escrupuloso y respetuoso" sobre ese caso para "no victimizar a nadie y respetar la presunción de inocencia" porque aunque "Puig y Oltra no lo fueron con el PP" ellos no quieren venganza, sino "coherencia" y que ahora se den explicaciones.

Bonig ha recordado que Oltra convocó un pleno para hablar de los centros de menores de Segorbe y Monteolivete y en él "acusó a personas" que después han sido absueltas y, por ello, le sorprende que ahora el Botànic "no quiera que comparezca".

"Si esto hubiese sido mi marido no sé si Puig y Oltra hubieran tenido la misma condescendencia, yo estaría ejecutada en plaza pública. La sentencia dice lo que dice, hay una condena grave por abusos sexuales a una menor", ha incidido.

Preguntada sobre qué responsabilidades políticas debería asumir, a su juicio, la vicepresidenta, ha confiado en que se apruebe la comisión de investigación que proponen y se puedan concretar ahí. "Claro que tiene que asumir responsabilidades, es una menor tutelada", ha aseverado la dirigente 'popular', que ha incidido en que la responsabilidad es también del 'president' porque forman "un gobierno único".

COMPROMÍS: VOX "NO TIENE VERGÜENZA"

La portavoz adjunta de Compromís, Mònica Álvaro, ha replicado que Vox pide una comparecencia "para explicar una sentencia" cuando las resoluciones se tienen que "acatar" y no explicar en un parlamento. Además, ha cuestionado que sea precisamente la formación dirigida por Santiago Abascal la que pida ese pleno extraordinario: "No tiene ningún tipo de vergüenza, está apuntando a centros de menores y después aparecen granadas".

Al PP, le ha recordado que "no está en condiciones de hablar del tema" y ha apuntado que supone que "no saldrá" la comisión de investigación que reclama. "Ha habido cosas más graves con menores, iban detrás de pancartas diciendo que no querían centros en Buñol o Llíria", ha señalado, y saben cómo el Botànic "heredó" esa área.

Preguntada sobre las críticas a la gestión que figuran en la sentencia, ha señalado que "se debe respetar" y no se ponen en entredicho ni se comenta en Corts.

"A mí me genera inquietud lo que pasa en los centros de menores y el rechazo que hay cada vez que se habla de ellos, que se apunte directamente a los menores extranjeros y ponerles en el punto de mira", ha apuntado. La también portavoz adjunta Aitana Mas ha abundado en que el Botànic "aprende de sus errores" y si los ha habido la sentencia servirá también para ese aprendizaje.

El portavoz socialista, Manolo Mata, ha lamentado que Vox quisiera un pleno "para leer una sentencia" y ha incidido en que él, en principio, votará en contra de todo lo que proceda de esta formación siempre, porque "se manifiestan en centros de menores".

Además de señalar que "no tiene sentido" convocar un pleno en la semana en que se debaten los presupuestos, ha señalado que Vox basa su petición en "un interés propio" porque es un partido "que no defiende a los menores".

Respecto a la comisión del PP, ha indicado que ya se sustanciará y se posicionarán, y en todo caso ha querido mostrar todo su cariño y simpatía a Mónica Oltra "en un momento muy complicado".

La portavoz de Unides Podem, Naiara Davó, ha añadido que ya hay una sentencia, ya se han dado explicaciones y "no es necesario hacer un pleno extraordinario". Vox quiere que se celebre, ha dicho, porque ellos "no tienen mucho que hacer" al no haber presentado enmiendas a los presupuestos, pero los demás van "cargados de trabajo" estas semanas.

"La gestión de menores está siendo adecuada", ha valorado, y Oltra da siempre "las explicaciones que debe dar".

El síndic de Ciudadanos, Toni Cantó, ha apuntado que "merece la pena" dedicar un espacio a este tema y ellos apoyarán cualquier iniciativa, sea una comisión o una comparecencia.

EL CALENDARIO DEL PRÓXIMO PERIODO, LA PRÓXIMA SEMANA

Los portavoces han explicado que la próxima semana se abordará el calendario parlamentario para el próximo periodo de sesiones. Ciudadanos ha señalado que "el tripartito no quiere aparecer hasta febrero por Les Corts" mientras el PSPV ha explicado que su intención es habilitar algunas semanas de enero para comisiones y que el primer pleno pueda celebrarse en la primera semana de febrero.

La síndica del PP también ha aprovechado la rueda de prensa para criticar la ejecución presupuestaria del Consell a 31 de octubre, que muestra 41 millones de facturas en el cajón en Igualdad y 849 millones en Sanidad, según ha detallado Bonig. Además, ha señalado que ha pagado 19.300 euros en ayudas a la emergencia habitacional de los 1,7 millones presupuestados, y 5.000 euros de los 20 millones para becas universitarias.

"Está hundido, desaparecido, sin agenda política y sin gestión", ha criticado.