El alcalde anima a asistir al partido 'Basket contra el cáncer' que disputarán deportistas e 'influencers'

Las entradas tienen un precio simbólico de tres euros y además se ha habilitado el número de cuenta 'ES66 2085 0101 110301636988', en el que se pueden hacer aportaciones solidarias en beneficio de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Aragón (Aspanoa) y de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Entre los jugadores del partido, figuran deportistas como la nadadora paralímpica, Teresa Perales, el jugador de baloncesto Pablo Aguilar, el especialista en concursos de mates Marquie Smith, el primer jugador profesional de baloncesto con esclerosis múltiple, Asier de la Iglesia, además de jugadores del Mann Filter y el propio alcalde.

"Nos vamos a calzar las zapatillas y espero no hacer demasiado el ridículo. Me gusta el basket. Yo lo jugaba en el colegio, aunque no era demasiado bueno, pero lo intentaba". De esta forma ha relatado Jorge Azcón el inicio de su afición por este deporte, que le llevará a disputar este partido del próximo domingo.

En la presentación de este partido ha participado el alcalde, así como el organizador Alberto Béjar, el gerente de Aspanoa, Juan Carlos Acín, la miembro de la Asociación Española Contra el Cáncer, Patricia Serrano, y el presidente de la Federación Aragonesa de Baloncesto, José Miguel Sierra. La recaudación íntegra se destinará a Aspanoa y la AECC.

Azcón se ha referido a Alberto Béjar como el "alma" de esta iniciativa porque ha liderado este proyecto al aunar a mucha gente y encargándose de la organización. "Se necesitan líderes dispuestos a dar su trabajo por una causa solidaria como la lucha contra el cáncer y en colaboración con Aspanoa", ha comentado.

APUESTA DE SOLIDARIDAD

El alcalde ha dicho, tajante, que "sin el impulso y el liderazgo de Alberto esta iniciativa no vería la luz". También ha dado las gracias a las figuras del deporte que se sumarán a este evento deportivo, junto a los 'youtubers' e 'influencers'.

A su entender, esta iniciativa es "importante" porque se suma a las que ya existen en la ciudad, como el partido de fútbol entre veteranos del Real Madrid y del Real Zaragoza, que se ha celebrado este otoño.

'Basket contra el cáncer' es otra apuesta de solidaridad relacionada con la lucha contra el cáncer y con dos entidades "de prestigio" que trabajan "excepcionalmente bien", como son Aspanoa y la Asociación Española Contra el Cáncer, ha elogiado Azcón.

El alcalde ha reiterado su petición a los ciudadanos para que este domingo hagan un hueco en su agenda y acudan a este "plan estupendo" del partido de baloncesto contra el cáncer.

Alberto Béjar ha contado que este evento "lo tenía en la cabeza y había que hacerlo", destacando que al final se ha hecho porque ya tiene fecha en el calendario. "Está siendo de un nivel altísimo y estoy muy orgulloso". Asimismo, ha dado las gracias a las empresas colaboradoras que hacen que el evento salga a "coste cero".

Ha recomendado visitar la planta de oncología infantil del Hospital Miguel Servet de Zaragoza por la satisfacción personal que supone y la alegría de los niños hospitalizados cuando reciben la visita de deportistas.

CUMPLIR UN SUEÑO

La miembro de la Asociación Española Contra el Cáncer, Patricia Serrano, ha trasladado su agradecimiento por poder participar en el "sueño" de Alberto, cuya ayuda está siendo muy importante, junto a la del Ayuntamiento por apoyar "con tanta fuerza esta iniciativa". Sobre Aspanoa, ha subrayado que es el "mejor compañero de viaje", además de resaltar la "gran acogida" de los ciudadanos.

Ha explicado que el objetivo es recaudar fondos para continuar con la labor de investigación de la enfermedad del cáncer en todas las edades y apoyar a niños y adultos que lo necesitan. "Es una iniciativa genial de solidaridad y ojalá sean muchos los zaragozanos que su sumen", ha apuntado.

Desde Aspanoa, su gerente, Juan Carlos Acín, ha expresado su alegría porque se hayan sufragado todos los costes iniciales con el apoyo de los patrocinadores. "Para nosotros, ir con la Asociación Española Contra el Cáncer es un orgullo, y más en Navidad, porque esta actividad deportiva y familiar es la más adecuada".

Ha abundado en que con la recaudación se busca aumentar los fondos para avanzar en nuevos tratamientos. "Queremos abrir nuevas vías de investigación y reformar el piso de acogida a familiares de niños con cáncer, que después de 30 años necesita una actualización", ha apostillado. EQUIPOS

Los equipos estarán dirigidos desde el banquillo por los exjugadores Pepe Arcega y Alberto Alocén. Jugarán algunos ídolos de la afición zaragozana, como Pablo Aguilar, Cristina Ouviña, Vega Gimeno, Matías Lescano, Luci Pascua, Albert Fontet, las hermanas Estela y Bea Royo, o Irene Lahuerta.

También estará el especialista en concursos de mates Marquie Smith, el exjugador Joe Arlauckas, y el primer jugador profesional de baloncesto con esclerosis múltiple, Asier de la Iglesia.

Entre las personalidades ajenas al baloncesto que saltarán a la pista hay nombres conocidos como el propio alcalde Jorge Azcón; la nadadora paralímpica, Teresa Perales; y el humorista Diego Peña.

Entre los 'youtubers' de proyección nacional en el mundo del deporte participarán Víctor Romero 'Vituber', Oriol Tres 'Tresco Ball', Jordi Demás 'Demas6Basket', Teresa Sanz 'Teresa Macetas', Felix Lope 'Flopball' o Adrián Carmona. También estarán el director de Planeta NBA, Toni Vidal; el locutor Fran Fermoso, o los periodistas Antonio Gil y José Ajero.