La educación igualitaria une a Michelle Obama y Julia Roberts en Vietnam

Dos de las mujeres más poderosas del planeta no olvidan que todo comenzó en su educación. Parece la sinopsis pero es la vida real. Y esas mujeres no son otras que la actriz y productora Julia Roberts y la ex primera dama Michelle Obama, que se han reunido muy lejos de Estados Unidos por una buena causa.

Las dos, junto con Jenna Bush Hager, una de las hijas gemelas del expresidente George W. Bush, han viajado hasta Vietnam para ayudar a la visibilización de una educación igualitaria y el empoderamiento de las niñas.

Para ello han visitado un instituto del país asiático sito en Cần Giuộc, un distrito rural en la provincia de Long An, al sur de Vietnam, cerca del Delta del Mekong. Allí se les ha podido ver sonrientes y muy participativas, charlando con profesoras y alumnas del centro.

La actividad ha estado enmarcado dentro un evento mayor, Líderes Asia- Pacífico, un macroencuentro que ha sido creado, organizado y promocionado por la Fundación Obama y que se celebrará cerca de allí, en Kuala Lumpur (capital de Malasia), desde este martes y hasta el día 14.

Pero antes, la actriz y la exprimera dama (así como la hija del expresidente) han querido formar parte de la Alianza para las Oportunidades de las Niñas, movimiento activo que también cuenta con el auspicio de la Fundación Obama y cuyo objetivo es hablar con las diversas ONGs que operan en Vietnam para que las niñas puedan recibir una educación acorde a sus capacidades y a la altura de la de los niños.

La intérprete ganadora del Oscar, de 52 años, consciente de la influencia que puede ejercer en sus cerca de siete millones y medio de fans, ha querido compartir su experiencia en Instagram, reflexionando sobre lo que se puede hacer para mejorar en estos aspectos.

"Hoy, más de 98 millones de adolescentes en todo el mundo no están en la escuela. Son muchos los sueños que se están truncando", escribía la actriz de Erin Brockovich o Pretty Woman junto a una imagen que promovía la donación.

Este gesto también ha sido repetido por otras mujeres que también han asistido para dar mayor repercusión al evento como la actriz y bailarina vietnamita-estadounidense Lana Condor o la cómica y presentadora de televisión Liza Koshy.