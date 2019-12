Dos valencians faran la travessia Oliva-Eivissa en kitesurf per a conscienciar que el Mediterrani "es mor"

"Estem en temps de descompte i anem perdent", ha apuntat Pepe Carratalá, integrant de l'expedició que arrancarà en pocs dies, si el vent de Mestral li'l permet, juntament amb l'esportista Gabriela Vila Andreu.

Aquest desafiament "en condicions extremes" mai abans s'havia realitzat en kitesurf i cobrirà una distància de 70 milles nàutiques. El punt de partida és la platja Bassetes, situada el sud d'aquesta localitat de la comarca de la Safor. Si la climatologia ho permet, "esperem emprendre la travessia en les pròximes setmanes quan tinguem vent de nord-oest", ha indicat Carratalá.

Amb una durada estimada de cinc hores, l'objectiu és arribar a la platja de Ses Salines, en la part sud-oest de la illa d'Eivissa. En cas que no es puga per les condicions climatològiques, la segona opció serà la platja d'Espalmador, en la part nord-oest de la illa de Formentera, segons ha indicat l'organització del repte en un comunicat.

El club valencià Kitezone emprèn aquesta iniciativa en condicions climatològiques adverses, i per a la qual "es necessita una preparació física i mental". "Si bé és cert que aquesta travessia requereix entrenament i fortalesa física, l'equilibri mental és també imprescindible. Encara amb tot, m'importa més el dia de després.Si haurem aconseguit conscienciar la gent que el Mediterrani es mor però encara podem canviar les coses, interactuant d'altres maneres amb els nostres entorns mediambietals", ha detallat Carratalá.

El patrocinador del repte, José Ramón Panach, gerent de Xufatopía, ha apuntat per la seua banda que "acaronar el medi ambient és rendible" "Aquest és un repte per a tots empresaris, consumidors, ciutadans, hem de conscienciar-nos i conciliar amb el medi ambient. Recolzar aquesta aventura, és seguir una filosofia de vida, a la qual li he donat estructura empresarial: indústries cada vegada més conscienciades amb la protecció de l'ecosistema", ha conclòs.