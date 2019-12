Cardenal Cañizares reitera el seu avís sobre "el perill que corre Espanya": "És una cosa molt greu i ningú ho pot negar"

Cañizares, després d'inaugurar un centre d'acolliment nocturn per a persones en situació de sense llar a València, s'ha referit així preguntat per les crítiques que van sorgir arran de la carta pastoral del passat 28 de novembre, en la qual considera que en el preacord de Govern "entre socialistes i socialcomunistes" s'entreveu un canvi cultural i la imposició d'un pensament únic i que "ens trobem davant una greu emergència, l'emergència d'Espanya" que necessita una "sanació urgent".

En eixe sentit, ha aclarit aquest dimarts que la seua carta feia referència al fet que aquest acord "comporta un nou projecte cultural, una configuració de la societat, una nova antropologia, una nova visió de l'home i això realment és un risc per a Espanya, que està asseguda sobre una base on és la dignitat de la persona humana per damunt de tot i el ben comú".

Per açò, ha demanat que es faça un "examen de consciència" perquè, ha recalcat, "simplement alerte que el que pot passar, allò que ens està passant que és una cosa molt greu per al futur d'Espanya i açò és així i ningú m'ho pot negar".

A més, també ha mantingut que hagut moltes persones a favor del seu escrit. De fet, ha assegurat que han sigut "més" els qui s'han mostrat a favor que en contra i que han dit que té raó. "No m'importa tindre raó o no tindre raó, allò que m'importa és defendre i proclamar, cosa que sempre he fet sempre des que sóc sacerdot, no ara, sempre".