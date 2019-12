Los parques de atracciones españoles ya están celebrando la Navidad

Las navidades implican para muchos vacaciones, diversión y días de descanso para los más pequeños de la casa. De modo que los parques de atracciones españoles se transforman a lo largo de diciembre y parte de enero. Se convierten así en el escenario perfecto para celebrar la Navidad con espectáculos creados para disfrutar de esta época del año en familia.

Parque Warner

Celebra la Navidad del 30 de noviembre al 5 de enero con una nueva decoración que consigue crear una ambientación mágica. El parque cuenta con nuevos espectáculos ambientados con música navideña y los villancicos más conocidos. Los visitantes del parque pueden disfrutar desde el encendido de luces con los Looney Tunes hasta la cabalgata con todos los personajes del parque.

En el Teatro Hollywood, 'The Christmas Musical' traslada a los visitantes al hogar de Papá Noel de la mano de una niña que quiere creer en la Navidad. Un espectáculo de 40 minutos para toda la familia, con canciones navideñas en directo y coreografías de todo tipo. Paseando por las calles del parque, se pueden encontrar a personajes navideños como La Familia Mazapán o el Cartero Real.

También se podrá visitar el Refugio de Papa Noel y los Reyes Magos o disfrutar de dos cortos de animación de Rudolph el Reno y Small Foot en el Teatro Chino. Al atardecer al ritmo de la mejor música navideña, se celebra el encendido del árbol de Navidad en 'Magical Lights Parade' y la tarde culmina con una cabalgata con más de 50 personas en sus vehículos y carrozas cargadas de regalos.

PortAventura World

Ofrece a sus visitantes vivir su propio cuento de Navidad en una atmósfera impregnada del espíritu más navideño. El parque se llena de luces, adornos, guirnaldas y brillantes copos de nieve. Una de las novedades es la llegada de Chilly Willy, el pingüino más entrañable y querido del resort.

El parque también ofrece diferentes espectáculos y shows con temáticas especialmente diseñadas para estas fechas. Así, el Gran Teatro Imperial de China se convierte en Christmas World, un taller de Navidad en el que, a ritmo de nuevas coreografías, acrobacias y canciones, los ayudantes de Papá Noel fabrican los juguetes para los más pequeños de la casa.

En la zona de China también se puede ver Winter Magic Bubblebou, en el que un alquimista desvela la fórmula de la ilusión navideña en forma de miles de burbujas de colores. Además, como en anteriores ocasiones hay dos pistas de patinaje sobre hielo.

Parque de Atracciones de Madrid

Inaugura la temporada de Navidad con un esperado estreno musical en el Gran Teatro Auditorio, gran espacio de celebración de shows con aforo para 1.862 personas. Hasta el 7 de enero, el Gran Teatro Auditorio estrena en su inauguración el espectáculo musical para toda la familia 'La Mágica Fábrica de Juguetes'.

Otro de los espectáculos más esperados es el concierto 'Christmas Light', un show de luces, música y danza. Así mismo, los pequeños podrán disfrutar de un recorrido encantado, a través de estatuas de luces y acompañados por un duende de Papá Noel que les guiará por esta aventura.

Capital do Natal, el parque portugués del que todos se quejan

Al que conviene no ir, o eso parcece, es a Capital do Natal. El parque temático navideño, inaugurado a finales de noviembre a las afueras de Lisboa, ya acumula centenares de quejas de turistas españoles, que señalan que no hay nieve en la calle ni renos con cuernos.

"Inspirado en Laponia", aseguraron los organizadores, la empresa Christmas Fun Park, el recinto ocupa 72.000 metros cuadrados, cubiertos con alfombra verde. Hay una "montaña" para que los niños se deslicen en flotador, una noria, tiendas de indios, una pista de patinaje y un lago.

También, dentro de varias carpas en forma de iglú dispuestas por el lugar, hay talleres para hacer galletas, escuelas de elfos, la mayor pista de patinaje sobre hielo del país -1.000 metros cuadrados-. Y la joya de la corona, una recreación de ambiente polar a 2 grados bajo cero, con esculturas de hielo y batallas de bolas de nieve.

Capital do Natal tuvo una enorme repercusión mediática en Portugal y España, pero en su primer fin de semana abierto pinchó inesperadamente. Largas colas, suelos llenos de barro, renos sin cuernos y falta de nieve fueron algunas de las críticas de los usuarios, extremeños y salmantinos en muchos casos, que hicieron notar también que no había nieve en las calles, como habían apreciado en las fotos divulgadas para promocionar el parque, que presentaban un ambiente de postal.