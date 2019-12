El PRC apoyará a Sánchez pero avisa de que no aceptará que negocie sobre indultos, referendos o presos políticos con ERC

Así lo ha señalado el diputado del PRC en el Congreso, José María Mazón, en rueda de prensa en el Congreso tras reunirse con Felipe VI en el marco de la ronda de consultas que ha abierto con los líderes políticos para buscar un candidato a la investidura a la Presidencia del Gobierno.

Tras repasar la situación del Congreso surgido de las elecciones del pasado 10 de noviembre, el diputado cántabro ha reiterado al monarca que el PRC seguirá respaldando a Sánchez porque el acuerdo suscrito tras los comicios de abril con el PSOE sigue activo y porque vincula el pacto en el Gobierno de coalición entre ambos partidos en Cantabria.

Eso sí, ha insistido en que si bien para el PRC es importante el cumplimiento del acuerdo con Cantabria también lo es la gobernabilidad de España y, en este sentido, ha garantizado al Jefe del Estado que admitirán el diálogo "dentro de ley" pero no que se negocien "indultos, referendos o presos políticos" con partidos como ERC, cuya abstención es clave para la investidura de Sánchez.

"No podríamos apoyar un Gobierno que hiciera cualquier tipo de cesión en estos aspectos", ha sentenciado Mazón, quien cree, no obstante, que el PSOE será capaz de llegar a un acuerdo "razonable" con Esquerra sin ceder ante las citadas reivindicaciones, entre otras cosas, ha dicho porque algunas de ellas no están "en manos del Gobierno", sino de los tribunales.

NO CREE QUE HAYA INVESTIDURA ANTES DE NAVIDAD

En todo caso, el representante del PRC se ha mostrado pesimista con que la investidura pueda celebrarse antes de Navidad porque "los plazos se echan encima" y porque los independentistas catalanes "no son partidarios" de acelerarlos. "Otra cosa es que el PSOE quiera ir poniendo fechas y dar un tiempo para seguir negociando", ha comentado.

A la espera de cómo culminen las negociaciones con ERC, con la que el PSOE ha celebrado este martes su tercera reunión, Mazón ha reiterado que el PRC mantendrá su respaldo a la investidura de Sánchez, que conllevará a su vez el apoyo en la legislatura en general, siempre que se cumplan los acuerdos con Cantabria. "No contemplamos sólo un apoyo a corto plazo", ha añadido.