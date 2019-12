Diseñan una cama que evalua la calidad del sueño durante el descanso

Investigadores de la Universidad de Granada han diseñado una cama para evaluar la calidad del sueño durante el descanso, que es fiable en cualquier posición, altura y peso del sujeto sin necesidad de que a éste se conecte ningún dispositivo ni cable.

El proyecto SensoBed ha sido puesto en marcha por el grupo de investigación Ecsens de la UGR y la Cátedra de investigación del Sueño UGR-Lo Monaco del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento (CIMCYC) y su objetivo es el desarrollo de un sistema integral para medir la calidad del sueño mediante sensores no invasivos integrados en el colchón.

El usuario no tendrá que usar ningún tipo de accesorio ni conexión durante el sueño, no interfiriendo por tanto en la posición o movimientos nocturnos del mismo.

Únicamente controlando el sistema mediante una aplicación en el teléfono móvil, se podría obtener información sobre las fases del sueño, tiempo de sueño, si se ha tenido algún episodio de apnea o de actividad.

La obtención de información se hará con la medida de diversos parámetros fisiológicos y dicho desarrollo está siendo validado mediante técnicas clínicas de referencia usadas de manera rutinaria para los estudios médicos de las alteraciones del sueño.

Otra de las principales características del dispositivo diseñado es su fiabilidad en cualquier posición del sujeto y para un amplio rango de individuos, ya que tiene la posibilidad de calibrarse de forma automática para distintos pesos y alturas, dotando al sistema de una gran versatilidad.

La calidad del descanso durante el sueño es un parámetro de bienestar que condiciona de manera muy relevante la calidad de vida y salud.

La falta de sueño o su mala calidad es origen de numerosas enfermedades tanto físicas como psíquicas e incluso en grado leve es muy común experimentar la falta de energía que se tiene tras un descanso inadecuado.

Precisamente, para no perturbar esta calidad del sueño resultan muy interesantes las soluciones de monitorización no invasivas, es decir, aquellas en las que no se requiera conexión alguna sobre el usuario, ha informado este martes la UGR.

El equipo de investigación Ecsens, tras la selección de los sensores más apropiados para esta aplicación, ha diseñado un sistema electrónico portátil que hace el procesado analógico y digital de las señales recibidas desde dichos sensores integrados en el colchón para determinar los parámetros de interés.

Este sistema miniaturizado que, dado su pequeño tamaño también se podrá integrar en el colchón, se configura y transmite la información mediante una aplicación sobre el teléfono móvil con una interfaz de usuario muy intuitiva.