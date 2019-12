Conservadores, liberales, laboristas, nacionalistas, los verdes... ¿qué posición defiende cada partido respecto al brexit?

El próximo jueves 12 de diciembre tendrán lugar las elecciones de Reino Unido, en un marco de división entre los británicos después del referéndum que votó sí a la salida del país de la Unión Europea.

La intención de Boris Johnson, el primer ministro británico, es reforzar su mayoría parlamentaria para poder cumplir el acuerdo del brexit acordado con Bruselas el pasado septiembre, aunque tiene tras de sí la sombra del laborista Jeremy Corbyn y su bloqueo para la tramitación del brexit.

Conservadores, laboristas, liberales, nacionalistas...cada grupo político ha reaccionado de una forma diferente a la controvertida salida del Reino Unido de la UE.

El Partido Conservador, los 'tories' de Boris Johnson

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, a su salida de Downing Street en Londres. Neil Hall / EFE

El primer ministro y líder de los conservadores, Boris Johnson, defiende una salida inmediata de la Unión Europea con el nuevo acuerdo al que llegó hace varias semanas con Bruselas. Al principio era partido de una salida 'dura', con o sin acuerdo, pero tuvo que tirar de pragmatismo ante el rechazo de su propio Parlamento. Los conservadores han sido siempre partidarios de abandonar la UE, un proyecto que lanzó David Cameron —antes de dimitir—, después Theresa May —que también dimitió ante la imposibilidad de sacar adelante la salida de la UE— y actualmente el propio Johnson, que declaró hace unos días que finalmente "ha llegado el momento de construir una nueva relación con el bloque europeo".

Los laboristas de Jeremy Corbyn

El líder laborista Jeremy Corbyn. GTRES ONLINE

Liderado por Jeremy Corbyn, el Partido Laborista no está de acuerdo con el 'brexit duro' de Johnson, aunque durante la campaña al líder laborista no se le ha visto hacer campaña a favor de la permanencia de Reino Unido en la UE. De hecho, en noviembre afirmó que representaba "a las dos partes del brexit". Si Johnson no gana la mayoría y Corbyn intenta formar gobierno, los laboristas no niegan la posibilidad de un segundo referéndum si así se lo exigen otros partidos con el SNP escocés a cambio de su apoyo.

El Partido Nacional Escocés y Nicola Sturgeon

Fotografía de archivo de la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon. EFE

De ideología nacionalista, el partido pasó un referéndum de independencia de Escocia en 2014, en el que ganó el ‘no’ a la separación con Reino Unido. Su líder, Nicola Sturgeon, rechaza el acuerdo de Johnson y quiere un segundo referéndum del Bréxit. Si Johnson gana la mayoría en el parlamento y prosigue su plan para abandonar la UE, Sturgeon ya ha anunciado que celebrará un segundo referéndum sobre la independencia escocesa en 2021

Los liberales de Reino Unido

Joe Swinson, líder de los liberales demócratas. Wikimedia Commons

El Partido Liberal deseaba frenar el brexit, y más que nada, un brexit sin acuerdo. En este momento, con las elecciones tan cercanas, los liberales deberían decidir si apoyar o no a Corbyn en un hipotético gobierno laborista, aunque su líder, Jo Swinson no acepta esta posibilidad ya que, entre otras cosas, no ve viable un segundo referéndum del brexit como propone Corbyn. En definitiva, su principal objetivo es evitar un brexit duro.

Partido Unionista Democrático

Arlene Foster, líder del Partido Unionista Democrático. Wikimedia Commons

El Partido Unionista, liderado por Arlene Foster, está basado en el conservadurismo y el euroescepticismo, así que parece evidente que apoyan al salida del Reino Unido de la UE, pero rechazan el acuerdo negociado por Johnson con Bruselas ya que lo consideran “poco claro” en relación a la recaudación de impuestos en la región norirlandesa tras la 'ruptura' de Reino Unido con la UE.

Sinn Féin

Mary Lou McDonald, líder de Sinn Féin. OISIN MCCANN/Wikimedia Commons

Los republicanos irlandeses no ven con buenos ojos la decisión de separarse de la Unión Europea, pero parece inevitable, así que su líder, Mary Lou McDonald, manifestó que si había un "brexit salvaje", tendrían que llevar a cabo un referéndum sobre la reunificación irlandesa.

Changes UK

Anna Soubry, líder de Changes UK. Chris McAndrew/Wikimedia Comons

Este partido tiene su base en el europeísmo, por tanto defienden la permanencia de Reino Unido en la Unión y rechazan frontalmente el acuerdo alcanzado por Johnson y Bruselas.

Plaid Cymru

Adam Price, líder de Plaid Cymru, Wikimedia Commons

El Partido de Gales, Plaid Cymru, es un partido político que lucha por la independencia de Gales. En un manifiesto rechazaron el acuerdo de Johnson, al que tildaron de "desastroso", para "salvaguardar los miles de empleos que dependen de nuestra membresía en la UE ". “Nos lleva en una trayectoria fuera del mercado único y la unión aduanera, y no es capaz de derechos de los trabajadores de garantía y las normas ambientales”, continúo el manifiesto. Adam Price es su líder.

Partido Verde de Inglaterra y Gales

Caroline Lucas y Jonathan Bartley, líderes del Partido Verde. Wikimedia Commons

Este partido ecologista británico tampoco está de acuerdo con el plan del primer ministro de Reino Unido. De hecho, dirigentes del partido presentaron en 2017 una solicitud ante un tribunal de Dublín para que tanto la la justicia irlandesa como la europea examinaran si el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea era reversible. Caroline Lucas y Jonathan Bartley son sus co-líderes.

El partido del Brexit, de Farage

El europarlamentario británico Nigel Farage en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. EFE/ Patrick Seeger

Como su propio nombre indica, este partido está a favor del brexit, aunque su líder, Nigel Farage, ha declarado en varias ocasiones que el acuerdo de Johnson. le parece "poco ambicioso". Con una idea más extremista que la de Johnson sobre la salida de la UE, Farage ha afirmado que el acuerdo no les permite "recuperar el control de las leyes, dinero y fronteras".