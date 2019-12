Pacifistes protesten per l'atracada a Sagunt d'un vaixell saudita que podria anar carregat d'armament cap al Iemen

El buc ha atracat aquesta matinada. En l'exterior s'havia concentrat un grup d'uns set activistes i quatre d'ells han aconseguit entrar al recinte, però agents de la Guàrdia Civil els han interceptat i els han expulsat a l'exterior.

El vaixell segueix realitzant amb "total normalitat" les seues operacions i està previst en un parell d'hores les concloga per a, sobre les 12.00 hores, reprendre el seu rumb, segons han confirmat fonts de l'Autoritat Portuària de València.

Els activistes s'ha encimbellat a estructures en la zona de càrrega del buc saudita on han desplegat pancartes amb el lema 'Stop war' i 'La guerra comença ací' per a "interferir de forma no violenta en les operacions del vaixell Bahri Abha", segons assenyala aquesta plataforma en un comunicat.

Segons detalla Acció ecologista-Agró, un grup s'ha encaixat a les estructures en la zona de càrrega del vaixell saudita, on han desplegat les pancartes per a interferir de forma no violenta en les operacions del Bahri Abha mentre que un altre protagonitzava una altra acció de protesta a l'entrada del Port. A les 12.00, les plataformes tenen convocada una concentració de rebuig al Bahri Abha en L'Albereda del Port de Sagunt.

Des d'Antimilitaristes-moc han apuntat que està "confirmat per fonts oficials que el vaixell de la naviliera estatal saudita transporta armament carregat als EUA amb destinació a l'Aràbia Saudita i que probablement són blindats LAV-III canadencs i bombes guiades per làser GBU-12, de fabricació nord-americana com les quals són usades fins ara per l'exèrcit d'aquest país en la guerra del Iemen, amb conseqüències devastadores per a la població".

A més, han denunciat que es carregaran en el vaixell contenidors amb "materials perillosos en horari nocturn sense les autoritzacions excepcionals corresponents i al costat dels dipòsits de gas de Saggas".

Els activistes consideren que aquestes exportacions haurien de ser considerades "il·legals" en atenció a la pròpia legislació espanyola i europea sobre comerç d'armes a causa de "la situació d'inestabilitat i de conflictes armats existent en la regió d'Orient Mitjà".

Per açò, amb el lema 'La guerra comença ací', més de 60 organitzacions pacifistes, de suport a la població refugiada, sindicals, feministes, i de tot tipus, demanaven en un manifest que no es permetera l'entrada a port del vaixell saudita "per a no col·laborar ni ser còmplices de patiment de la població civil al Iemen".

La iniciativa ha sigut promoguda inicialment pel grup pacifista valencià antimilitaristes-moc. A aquestes peticions s'ha sumat el govern municipal de Sagunt amb una declaració reclamant al govern espanyol que no permeta l'entrada d'aquests vaixells a Sagunt ni en cap port espanyol. "Probablement per aquest clima de protesta, el buc ha forçat màquines per a avançar la seua arribada quatre hores inesperadament", han apuntat.

COMPLICITAT EN LES GUERRES

El grup d'activistes ha decidit emprendre aquesta acció "davant la negativa de les autoritats competents a escoltar aquesta pluralitat de veus que demanen prohibir l'atracada d'aquests bucs", i per a intentar fer "visible i interrompre el circuit de la guerra, que necessita per a seguir en funcionament d'infraestructures civils i complicitats com les quals permeten l'escala dels bucs de Bahri".

Els activistes també assenyalen la "terrible ironia" que suposa que aquesta escala d'un carregament amb el qual "es cometran crims de guerra, que perllonga i augmenta la violència i els danys de milions de persones en la guerra del Iemen i altres llocs, es produïsca a més en el Dia Internacional dels Drets Humans".

Així mateix, amb aquesta acció volen demostrar "l'aparent llibertat de moviments amb que es desplaça l'armament pel món" el que "contrasta inquietantment amb la terrible situació de les desenes de milions de persones refugiades, en la seua majoria a causa de les guerres on s'empra eixe armament, persones que busquen protecció i es troben amb murs, tanques amb fulles, mort en el mar i lleis racistes".