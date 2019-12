El jefe de gabinete de Iglesias se marcha a ser secretario de Estado en Argentina

Pablo Gentili, jefe de gabinete del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, abandonará su cargo para asumir una Secretaría de Estado dentro del Ministerio de Educación del Gobierno de Argentina.

Así lo anunció este martes él mismo con una carta a los militantes de Podemos que también divulgó a los medios de comunicación. "Mientras comenzábamos a organizar una nueva etapa en la jefatura de gabinete de Pablo, fui llamado a sumarme a la gran gesta democrática y popular que se inicia en la Argentina con el gobierno de Alberto Fernández", explicó.

"Su futuro ministro de Educación, Nicolás Trotta, me invitó a asumir una Secretaría de Estado, responsable por la cooperación educativa internacional del país, así como de las acciones prioritarias del Ministerio en la promoción del derecho a la educación desde el campo de la cultura, las políticas de igualdad, los derechos humanos, el feminismo y el ecologismo, la participación y la movilización de la sociedad civil, las luchas por la memoria y la diversidad".

"La decisión no ha sido fácil. Fue una de las más difíciles de mi vida. Unidas Podemos me recibió con generosidad, cariño y solidaridad. Desde el principio, me sentí uno más de este gran colectivo que lideran Pablo e Irene Montero. A ellos, y en nombre de ellos a todo el equipo de Podemos y sus confluencias, les agradezco la oportunidad que me han brindado. Son y serán mis amigos y amigas, mis hermanos y hermanas queridas, siempre", revela Gentili en su misiva.

Gentili, argentino de nacimiento, fue contratado como jefe de gabinete de Iglesias en marzo pasado después de haber sido asesor de los expresidentes brasileños Luiz Inázio Lula da Silva y Dilma Rousseff. A él se atribuye en parte el giro a una imagen de moderación y de perfil institucional que ha exhibido Iglesias en los últimos meses, que justo ahora que parece que va a ser vicepresidente del Gobierno español iba a adquirir su realización total.