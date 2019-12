Un CDR pinta ante la sede de ERC 'La autodeterminación es un derecho, no se negocia'

Hola @Esquerra_ERC!!

Hem passat per la vostra seu i us hem deixat un missatge ben clar:



👉l’autodeterminació és un dret, NO es negocia!



⚠️No ho oblideu quan aneu a pactar amb l’enemic...#republicacatalana#independència#cdrenxarxapic.twitter.com/Nhg5E5Vkhq