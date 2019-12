El hijo pequeño de Pilar Rubio y Sergio Ramos hereda el estilo de su madre para posar y ya es todo un referente 'fashion'

Pilar Rubio, aunque algunos lo duden, es un referente fashion. La colaboradora de El Hormiguero ha sabido sacar partido a su estilo rockero y hacer de él una seña de identidad, en la que los colores chillones, tachuelas, tatuajes o un sorprendente piercing en la uña son algunos de los elementos que nunca fallan. Así le gusta demostrarlo en su cuenta de Instagram, desde la que suele acercarnos a su día a día y, también, a su familia. Gracias a ello, hemos podido descubrir que Álex, el pequeño de Rubio y Sergio Ramos, ha salido a su madre en lo que a ojazos, gustos musicales y facilidad de posado se refiere.

A conjunto, madre e hijo han posado en el Instagram de Pilar Rubio con unos abrigos de pelo que no han dejado indiferentes a los más de 89.000 usuarios que ya han regalado sus likes a la modelo y a su pequeño, de casi dos años. Ella, de amarillo, y él, de numerosos (y chillones) colores, han demostrado que la fotogenia es genética y que, desde luego, a ellos les sobra, como han comentado algunos de sus seguidores (no siempre tan halagüeños) que han querido alabar la belleza de ambos.

La colaboradora de El Hormiguero también ha querido subir esta y otra foto del pequeño (esta vez con gafas de sol y montado en su correpasillos en forma de coche) en sus stories, donde, sin duda alguna, también habrá recibido numerosos mensajes de cariño.

Una familia unida

Desde que Sergio, Marco y Alejandro llegasen a las vidas de Pilar Rubio y Sergio Ramos (quienes no rechazan la idea de ser padres de nuevo), los cinco no han dejado de hacer apariciones estelares en redes sociales y en eventos de relevancia. De hecho, hace poco más de un mes, pudimos ver a la familia al completo en el estreno del documental del futbolista, donde, como no, todos derrocharon estilo.