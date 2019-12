Chenoa y sus problemas para ser madre al sufrir "endometriosis, principio de cáncer de útero y quistes"

Chenoa ha abordado uno de los temás más difíciles para ella, el de ser madre.

La cantante, que se casará próximamente con Miguel Sánchez Encinas, ha revelado cómo ha afectado sufrir “endometriosis, principio de cáncer de útero y quistes” a sus planes de maternidad.

Lo ha hecho en una charla con Carlota Corredera que recoge la presentadora en su libro, Hablemos de nosotras, que verá la luz este 21 de diciembre.

Según desvela la artista, además del "principio de cáncer de útero" que sufrió cuando tenía apenas 25 años y del que ha hablado varias veces, ha sufrido otras complicaciones como endometriosis y quistes: "Estoy operada dos veces por laparoscopia", dice la extriunfita.

Además, habla de lo complicado que ha sido hacer frente al tema cuando la prensa le preguntaba por ello. "Me lo preguntaban en una época en la que igual si quería, no podía", confiesa, aunque, afortunadamente, ahora se encuentra en otro punto. "Antes sí me frustraba, se me veía en la cara, pero ahora ya no. Son muchos años", sostiene.