Marina desconfía de su cita en 'First dates' y hasta le pide el DNI

Marina tuvo la fortuna este lunes de poder elegir a su cita en First dates. El programa, a través del 'Teléfono rojo del amor', le dejó hablar durante un minuto con dos pretendientes (Kike y Kevin) para que seleccionara a uno de ellos.

Antes de la llamada, la barcelonesa afirmó que "todo el mundo me dice que tengo un aura muy bonita, que desprendo buena energía y buen rollo". Al entrar le preguntó a Carlos Sobera donde tenía que ir, y el presentador, sorprendido le contestó que "a la barra".

Allí pudo charlar con Kike y Kevin. El segundo fue el seleccionado por Marina, pero tras las conversaciones, los dos chicos fueron a la barra a conocerla. Allí la camarera tuvo una segunda oportunidad de elegir, y se reafirmó en su elección: cenaría con Kevin.

Durante la cita charlaron sobre multitud de temas, pero tanto coincidieron que a la barcelonesa no le gustó. "¿Merengue o culé?", le preguntó a Kevin, que contestó que era del Barça. "Bien, bien, como me hubieras salido perico... ", señaló la joven.

"¿Has visto a alguno de tus ídolos de cerca?", quiso saber la camarera, y ante la respuesta negativa de su pareja, Marina le dijo que ella sí, concretamente al piloto Marc Márquez: "¿También te gustan las motos y Marc Márquez? ¡Madre mía!", exclamó ella.

Entonces, la joven le comentó a Kevin que "me haces sospechar" por coincidir en todos sus gustos: "Creo que me está regalando los oídos". Tanto desconfió que incluso le pidió el DNIal joven para ver si era verdad donde vivía.

Tanta suspicacia hizo que Kevin no quisiera una segunda cita con Marina ya que "la he visto muy desconfiada y para mí eso es una barrera que es difícil de traspasar". Por su parte, la barcelonesa tampoco quiso volver a quedar porque "le he visto muy parado y necesito que me den más chicha".