Ozuna, en 'El hormiguero': "Colecciono relojes y el más caro que tengo vale 1,2 millones de dólares"

El invitado de este lunes de El hormiguero, el cantante de reguetón Ozuna, puede presumir de haber logrado cuatro récords Guinness que aparecerán publicados en la edición de 2020 del famoso libro.

Y es que el puertorriqueño ha logrado ser el artista más visto en YouTube, récord alcanzado en 2018; el artista con la mayor cantidad de vídeos en alcanzar mil millones de visitas en esa plataforma (7 veces), conseguido en 2019; artista solista con la mayor cantidad de nominaciones en un solo año a los Premios Billboard de la Música Latina (23); y el artista solista con la mayor cantidad de los premios mencionados ganados en un solo año (11).

@Ozuna_Pr: "Hago música por amor y por un público que me espera siempre"

Pero tiene otro récord que no está reflejado en el libro Guinness. En su visita al programa de Antena 3, Pablo Motos se percató de la espectacularidad del reloj que llevaba Ozuna en la entrevista: "Ese reloj, de entrada, no se puede comprar, te lo tiene que hacer a ti, ¿no?", afirmó el presentador.

"Es una colección exclusiva de Rolex y los que coleccionamos relojes, sabemos lo que hay", reconoció el cantante con una sonrisa en la boca mientras provocaba las carcajadas de Motos.

"¿Este es el mejor que tienes?", quiso saber el presentador, y ante la negativa de Ozuna, Motos le dijo: "No me digas la marca ni nada, pero: ¿Cuánto dinero vale el mejor de tu colección?".

Ozuna no se lo pensó y señaló que "como un millón doscientos mil dólares". Entonces Motos le confesó que "me he quedado sin respiración. Luego me enseñas una foto, aunque sea".

Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero, la superestrella mundial… ¡@Ozuna_Pr!

El cantante explicó que "no tanto por lo que cuestan, sino que son relojes que voy pagando poco a poco. Estoy, a lo mejor, un año pagando el reloj porque es algo que me encanta. No es para ofender a nadie". Y añadió que "antes de ser famoso ya me gustaban los relojes y con cada éxito que logro, me premio con uno nuevo", concluyó.

En su visita presentó su nuevo disco, Nibiru, cuyo formato digital acaba de ser publicado, y sobre la gira que prepara para 2020.