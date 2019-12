Consultar el horóscopo de hoy: martes 10 de diciembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 10 de diciembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Ya falta menos para que te vuelvas a encontrar con algunas personas que echas de menos y a las que llevas tiempo sin ver. Eso te hace mucha ilusión y tendrás alegría y muchas ganas de prepararlo todo. Feliz porque se acercan momento muy especiales.

Tauro

Hoy vas a empezar a ver el final de algo que te estaba preocupando y que comienza a solucionarse por fin. Tu espíritu se sentirá mucho más en calma, y las sonrisas afloran en tu rostro. Te sentirás mucho mejor porque ves que el temporal pasa.

Géminis

Tu talante será hoy resolutivo y eso lo puedes aprovechar en tu favor mucho más de lo que crees. A lo largo del día verás que hay oportunidades que no puedes dejar de escapar. No lo hagas ya que de lo contrario te vas a arrepentir mucho. Un amigo te avisa de algo.

Cáncer

No dejes que los acontecimientos te arrastren y te lleven a reuniones o compromisos sociales que no te apetecen nada. Hay gente cerca con la que no te apetece conversar lo más mínimo. No tienes porqué hacerlo, simplemente se educado con ellas y charla con otras personas.

Leo

Te llega una noticia profesional o laboral que te favorece porque se alarga en el tiempo algo que no te apetecía demasiado tener que afrontar ya. Y ese tiempo corre a tu favor, no tengas ninguna duda. En cualquier caso, busca información fiable al respecto.

Virgo

Será una mañana un poco agobiante porque hay muchos temas abiertos y quizá tengas que correr de un lado a otro y eso te producirá bastante estrés. Intenta parar, tomarte un respiro, sentarte a tomar un café. Aunque creas que estás perdiendo el tiempo, lo estás ganando.

Libra

Empiezas a mirar el calendario con un poco de preocupación porque crees que no podrás hacer todas las cosas que deseas en estos días de vacaciones y que se está echando el tiempo encima. Organízate mejor porque esa será la clave para sacar lo mejor de todo.

Escorpio

Te conviene descansar más y no hacer tantos excesos como vienes haciendo porque tu organismo te va a recordar qué es lo mejor para él y lo vas a notar. Ojo con la comida y la bebida, ten precaución y no te excedas que aún quedan muchas fiestas que celebrar.

Sagitario

Debes vivir el presente con intensidad y no pensar en algunos temas familiares que te han enfadado o puesto triste en los últimos días. Si alguien no te comprende, quizá debes explicarle mejor lo que te sucede y por donde quieres llevar tu vida.

Capricornio

Es muy probable que recibas invitaciones para algún acto social en el que vas a poder charlar con alguien que te interesa mucho e incluso descubrir a una persona muy especial. No pierdas ojo de nada de lo que sucede a tu alrededor. Algunas actitudes serán reveladoras.

Acuario

Aprovecha el descanso o unas vacaciones para pensar sobre lo que es más importante en tu vida. Tendrás tiempo para la reflexión y para afrontar algún problema que no te parecerá tan importante cuando lo hayas analizado convenientemente.

Piscis

Renuevas tu fe en ti y eso es muy importante ahora porque te espera una prueba emocional, quizá te reencuentres con alguien a quien hace mucho tiempo que no ves. Mantén la calma, será positivo porque te darás cuenta de que ya no supone un problema para ti.

