El Ayuntamiento de Cáceres recuerda que tirar petardos supone multas de hasta 1.500 euros

Una ordenanza que está en vigor y que es "de estricto cumplimiento", por lo que el ayuntamiento insiste en que la Policía Local "no va a dejar de hacer su trabajo" y, como otros años, seguirá imponiendo las sanciones correspondientes a las personas que no cumplan esta norma, además de incautarse de los petardos de los establecimientos que no tengan permiso para su venta.

El consistorio sostiene en un comunicado que el objetivo de esta norma es garantizar "la convivencia de toda la ciudadanía incluidos los animales domésticos que sufren tanto, sobre todo los perros, con estos desagradables ruidos".

Asimismo, señala a los niños con autismo como otro de los grupos de personas más vulnerables ante estas situaciones y a los que "más afecta el ruido de los petardos, junto a los bebés y a las personas mayores".

Por otro lado, recuerda el "peligro" que conlleva la manipulación de estos artefactos pirotécnicos, sobre todo para los más jóvenes que "en muchas ocasiones han sufrido incidentes de diversa gravedad".

Del mismo modo, recuerda que la Policía Local colabora junto a la Guardia Civil en el control de la venta de estos artículos de pirotecnia.